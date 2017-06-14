Из Еревана в аэропорт «Звартноц» будут курсировать автобусы

Сегодня состоялся пробный рейс автобуса из Еревана до аэропорта «Звартноц», расположенного недалеко от армянской столицы. В числе первых пассажиров был также заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арам Арсенян.



Напомним, что в ходе заседания правительства на прошлой неделе премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил недовольство услугами такси-сервисов в ереванском международном аэропорту «Звартноц» и предложил, чтобы были организованы пассажироперевозки шаттлами.

В рамках исполнения поручения премьер-министра о регулировании пассажиропотока из Еревана в международный аэропорт «Звартноц» и в обратном направлении Министерство транспорта, связи и информационных технологий организовало пилотный маршрут, первый рейс которого состоялся сегодня в 10:00 утра.

«Мы надеемся, что данное направление станет регулярным маршрутом», - заявил замминистра Арсенян, отметив, что он, в первую очередь, решает вопрос прибытия жителей и гостей столицы из аэропорта в центр Еревана на удобном, комфортном, современном транспорте и по доступной цене. По его словам, данный маршрут будет находиться под контролем властей и к нему будут выдвинуты строгие требования.



Маршрут будет действовать круглосуточно каждый час. Перевозка пассажиров будет осуществляться от специально огороженной территории близ фонтанов на площади Республики на автобусах и микроавтобусах, оборудованных вентиляторами и кондиционерами.



Стоимость проезда для одного пассажира будет составлять 300 драмов (около 60 центов).

Отметим, что в прошлом из Еревана в «Звартноц» курсировал автобус, но данный маршрут перестал действовать много лет назад.

