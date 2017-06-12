Ашотян: Международное сообщество должно принять жесткие меры в отношении Азербайджана

Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА), председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Армен Ашотян убежден, что международное сообщество, в лице Минской группы ОБСЕ, должно принять жесткие меры в отношении Азербайджана, в противном случае оно получит не замороженный, а новый конфликт в регионе.

Призыв перейти от заявлений к конкретным действиям официальный Ереван озвучил в минувшую субботу: министр иностранных дел Эдвард Налбандян на встрече с сопредседателями Минской группой ОБСЕ подчеркнул, что назревает ситуация, когда страны-сопредседатели должны «не только делать заявления, но и прибегнуть к соответствующим конкретным действиям», чтобы обуздать деструктивную и провокационную политику Азербайджана».

Зампред возглавляемой Сержем Саргсяном правящей партии Армен Ашотян сегодня в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что адресное заявление Минской группы ОБСЕ, касающееся Баку, конечно, является достижением, но его недостаточно. Необходимы жесткие меры, которые предотвратят возможность возобновления военных действий со стороны Азербайджана.

Напомним, 19 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором констатировали, что рост напряженности на линии соприкосновения в последние дни начался «вследствие нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны».

«Международное сообщество обязано выразить свою четкую позицию, в противном случае оно получит новый конфликт, это больше не будет замороженным конфликтом, а постоянным горячим конфликтом, что не отвечает интересам сверхдержав и и не отвечает ничьим интересам», - сказал Ашотян.

На вопрос, считает ли он, что если Минская группа не предпримет четкие меры, война будет неизбежна, Ашотян ответил: «Я такого не говорил, потому что говорить о неизбежности войны рано, но очевидно, что несоблюдение ранее достигнутых договоренностей, фактическое воспрепятствование деятельности Минской группы, что было сделано посредством торпедирования достигнутых в ходе переговоров договоренностей, а также приграничные инциденты показывают, что в благоприятный геополитический момент Азербайджан может позволить себе это. Предвосхищая соблазны Азербайджана, в данный момент, думаю, нужно превентивными, профилактическими мерами пресечь намерение воплотить возможные соблазны в жизнь».

На вопрос, был ли это сигнал международному сообществу со стороны МИД Армении, зампред РПА ответил: «Я думаю, это был не столько сигнал, сколько подсказка о том, каким путем можно продолжить процесс урегулирования.

На вопрос, какие конкретно действия ожидает официальный Ереван от Минской группы ОБСЕ, глава парламентской комиссии по внешним отношениям подчеркнул, что санкции могут быть как экономические, так и политические, международное сообщество обладает этим инструментарием, есть множество прецедентов, когда международное сообщество принуждало одну из конфликтующих сторон к миру.

В ответ на вопрос, пойдет ли Минская группа на подобные жесткие меры, Армен Ашотян сказал, что в один прекрасный день это станет неизбежно, поскольку политика постановки знака равенства между сторонами не может быть долговечной.

Отметим, что в рамках регионального визита сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня посетили Степанакерт. Как сообщается на официальном сайте президента Нагорного Карабаха, сопредседателей принял президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. Он обратил внимание сопредседателей на деструктивную политику Азербайджана и многочисленные факты нарушения с его стороны международных норм и принципов, назвав их основным препятствием для урегулирования конфликта и серьезной угрозой сохранению мира и стабильности в регионе.

Участвовавший во встрече заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что сопредседателям были представлены случаи грубого нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана.

«Когда они фактически сжигают наши поля пшеницы. То есть, люди работают, сеют пшеницу, и во время сбора урожая фактически с азербайджанской стороны умышленно туда стреляют и поджигают… практически на всех участках, в основном на центральном и южном участках – на границе Мартакертского, Аскеранского, Мартунинского районов, где-то также и Гадрутского района. Есть видеозаписи обо всем этом. Мы сказали сопредседателям, что готовы их предоставить и предоставим также офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ Каспшика. Этот вопрос также обсуждался. Скажу, что президент приветствовал последнее заявление сопредседателей, которое было единственным адресным заявлением», - сказал Бабаян.