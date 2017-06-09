Власти утверждают, что по возможности исключили «примитивное воровство»

Изменения, предпринятые в сфере государственных закупок, по возможности исключают «примитивное воровство», сегодня на встрече с журналистами заверил начальник Управления внутреннего финансового контроля и методологии государственных закупок Министерства финансов Армении Сергей Шахназарян.

«Мы попытались выстроить законодательство таким образом, чтобы подобного рода проявлений не было или они хотя бы были сведены к минимуму, - отметил Шахназарян. – С этой целью начала действовать новая система, которая довольно сильно усложняет возможность этих проявлений. Но мы говорим о 3800 заказчиках, и возможно, что кто-то где-то сделает не так. Но система так выстроена, что, к примеру, человек, предлагающий низкую цену, не может остаться вне конкурса».

В прошлом году, спустя несколько дней после вступления в должность премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о «примитивном воровстве», совершающемся в сфере государственных закупок, однако после этого заявления правоохранительные органы так и не привлекли никого к ответственности.

По утверждению представителя органа, координирующего сферу госзакупок, вступивший в силу с апреля этого года новый закон о госзакупках делает закупки, осуществляемые из госбюджета, по возможности прозрачными.

Руководитель программ Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октаняна согласен с тем, что новый закон о закупках увеличил рычаги контроля. Он, однако отмечает: «Сколько хочешь совершенствуй закон, если нет желания нормально работать, воровство продолжится».

В прошлом году Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл» опубликовал доклад, согласно которому, в 2015 году 70% государственных закупок осуществлялись по методу закупки у одного лица, то есть без объявления открытого тендера.

Сегодня представитель Министерства финансов отметил, что в 2015 году закупки у одного лица составили лишь 18,7% от общего объема закупок, а в прошлом году эта цифра еще больше сократилась, достигнув 7,2%.

Причина подобной разницы между данными общественной организации и официальной статистики в том, что Антикоррупционный центр считал также закупки у естественных монополий, пояснил представитель Минфина.

«Просто нет альтернативы, чтобы закупать, скажем, электричество, воду или поликлинические услуги посредством тендера», - сказал Сергей Шахназарян.

Между тем, по утверждению представителя Антикоррупционного центра, они включили в статистику осуществленных госзакупок также закупки у естественных монополий, поскольку те также являются спорными.

«Действительно ли оправданы такие масштабы этих естественных монополий? То есть, если мы говорим, что вынуждены покупать электроэнергию, … а почему не должно быть нескольок поставщиков?» - возразил Варужан Октанян.

Представитель Минфина также сообщил, что по сравнению с 2015 годом в прошлом году в сфере госзакупок число тендеров удвоилось. По причине законодательства Евразийского экономического союза была упразднена процедура закупок по рамочному соглашению, в целом, из 7 действовавших прежде форм закупок остались лишь 4. По новому закону о госзакупках были упрощены условия участия в тендерах.

По словам Шахназаряна, в этом году предусмотрено израсходовать на государственные закупки, не содержащие государственную тайну, на конкурсных условиях 87 млрд драмов, в прошлом году на эти цели было израсходовано больше 90,5 млрд драмов.