Шармазанов: Правильно - говорить, глядя в глаза

Несмотря на то, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) сегодня вместе с оппозицией единогласно ​приняла закон о создании института осведомителей, который позволяет сообщать о коррупционных преступлениях в разные органы, а также представлять анонимные сообщения, вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, проголосовавший в поддержку данного закона, не собирается воспользоваться этим инструментом.

В беседе с Радио Азатутюн Шармазанов отметил, что считает неправильным, если, к примеру, депутаты станут друг против друга тайно доносить. По мнению вице-спикера НС, правильно – говорить, глядя в глаза.

На вопрос, возможно ли, что этот механизм будет работать и внутри Национального собрания, то есть, депутат представит подобное сообщение о коллеге, увидев, что тот связан с коррупционными рисками, Шармазанов ответил: «Я думаю, что если есть проблема, депутат должен сказать это прямо, глядя своему коллеге в глаза, а не тайно сообщать это какому-то органу. Мы все избраны народом, это будет более правильно и честно, во всяком я такой, когда есть что сказать, я всегда и хорошее говорю, глядя в глаза, и политическим оппонентам, если есть недовольство, высказываю критику в лицо, и того же требую от своих товарищей. И свои убеждения я высказываю с трибуны, и если есть недовольство, высказываю его с трибуны. Думаю для депутата будет правильно поступать именно так».

На уточняющий вопрос, если они могут, глядя в глаза, решить эти вопросы, почему же создан подобный орган, вице-спикер парламента ответил: «Потому что в нем есть необходимость. Речь идет не о депутатах, речь идет о том, что есть люди, которые, возможно, будут чувствовать себя скованными, и институт осведомителей может в этом помочь».

Руководитель фракции «Дашнакцутюн», являющейся коалиционным партнером РПА, Армен Рустамян затруднился сказать, будут ли депутаты доносить на своих коллег, в любом случае, по мнению Рустамяна, эта возможность предоставлена и всем следует быть осторожными.