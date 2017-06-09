Свитальский: Осуществляемые в Армении реформы в области юстиции относятся к числу приоритетов ЕС

Осуществляемые в Армении реформы в области юстиции относятся к числу приоритетов Евросоюза. Об этом сегодня на встрече с министром юстиции Армении Давидом Арутюняном заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении, посол ЕС отметил важность эффективного осуществления мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, укрепление независимости судебной системы, и выразил поддержку ЕС в вопросе их претворения в жизнь.

Давид Арутюнян назвал неотложными осуществляемые в сфере юстиции реформы и обсудил с послом ряд вопросов, в том числе усовершенствование системы электронного управления, возможности сотрудничества с ЕС в направлении реформы Трудового кодекса.