Замглавы МИД РА: Для формирования атмосферы доверия необходимым, но не достаточным условием является прекращение стрельбы
«От регионального визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ мы ожидаем того, чтобы посредники наконец добились реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге», - заявил сегодня на брифинге с журналистами после заседания правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
«Сегодня речь идёт только об этом, и неслучайно, что именно в Вене сформировался тот подход, что пока между сторонами [карабахского] конфликта не будет атмосферы доверия, говорить о прогрессе в переговорном процессе невозможно. А для [формирования] атмосферы доверия необходимым, но не достаточным условием является прекращение стрельбы, провокаций. Мы должны увидеть результат, народ должен увидеть, что не стреляют, не организуют провокации, вот это и будет результатом. По сути, венские и санкт-петербургские договоренности требуют этого», - сказал Кочарян.
Отметим, что на состоявшейся 30 мая в Ереване совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сообщил о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в начале июня посетят Ереван и Степанакерт.
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