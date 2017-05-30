Заньер: С закрытием офиса ОБСЕ в Ереване сотрудничество с Арменией не прекратится

Несмотря на закрытие офиса ОБСЕ в Ереване, сотрудничество между организацией и Арменией будет продолжено, в настоящее время обсуждаются формы этого сотрудничества. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Он сообщил, что прибыл в Ереван, чтобы встретиться с сотрудниками офиса и обсудить с ними вопросы, связанные с закрытием офиса.

«Закрытие офиса не означает завершения сотрудничества с Арменией. В нашей повестке дня есть много пунктов, которые важны, поэтому мы постараемся найти разные способы работать вместе и гарантировать, что закрытие офиса означает закрытие лишь одной главы сотрудничества, однако открылись новые возможности для совместной работы.

ОБСЕ продолжит свою вовлеченность, поддерживая проведение выборов различными способами. Есть также находящиеся в процессе важные программы, в которых мы участвуем в одиночку или с другими международными партнерами. Мы также стремимся использовать это партнерство для продолжения нашей вовлеченности в будущем», - сказал Ламберто Заньер.

О закрытии ереванского офиса ОБСЕ окончательно стало известно в начале этого месяца, когда Азербайджан воспрепятствовал утверждению бюджета последнего офиса ОБСЕ в регионе Южного Кавказа, сделав невозможной дальнейшую деятельность действующего с 2000 года ереванского офиса. Офис прекратит свою работу 31 августа.

Высокопоставленные представители ОБСЕ, Евросоюза, а также США выразили сожаление в связи с закрытием офиса. По инициативе властей Азербайджана два года назад был закрыт и офис ОБСЕ в Баку.

По словам министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, шаги Азербайджана в направлении закрытия офиса ОБСЕ в Ереване были направлены против этой международной организации. «Визит генерального секретаря ОБСЕ происходит в то время, когда организация вынуждена закрыть свой последний офис в нашем регионе, поскольку одно из государств-участников ОБСЕ, Азербайджан, злоупотребив правом вето, фактически заблокировал продление мандата ереванского офиса ОБСЕ.

«Баку пытался представить это в контексте отношений Армении и Азербайджана, однако на самом деле это касается взаимоотношений ОБСЕ и Азербайджана и является действием, направленным против ОБСЕ», - на пресс-конференции заявил Эдвард Налбандян.

На замечание Радио Азатутюн, что ОБСЕ, похоже, воздержалась от дачи оценки шагам Азербайджана, Ламберто Заньер ответил: «Как вы знаете, ОБСЕ действует на основе консенсуса, и мы никогда не указываем на того, кто воспрепятствовал достижению консенсуса. Поэтому мы не подходим к этому вопросу, обвиняя ту или иную страну в том, что она не стала частью консенсуса. Однако я выражаю сожаление в связи с тем фактом, что ереванский ОБСЕ больше действовать не будет».

Эдвард Налбандян в ходе пресс-конференции также сообщил, что примерно через 10 дней Ереван и Степанакерт посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

А на вопрос о том, возможна ли в ближайшее время встреча президентов или министров иностранных дел Армении и Азербайджана, глава МИД Армении ответил: «Армения всегда была за, никогда не была против встреч как на уровне министров, так и на уровне президентов. И если назреет ситуация, подобные встречи возможны. В том смысле, что такого рода встречи должны быть подготовлены, особенно встречи на высоком уровне, на уровне президентов. Встреча на высоком уровне должна быть должным образом подготовлена. На это направлены также встречи министров. Пока речь может идти лишь о встрече на уровне министров».