«Елк» считает позитивным создание комиссии по предупреждению коррупции

Хотя уже направленный в Национальное собрание законопроект о создании нового антикоррупционного органа устанавливает, что никто не будет иметь права вмешиваться в деятельность комиссии по вопросам предупреждения коррупции, правозащитник Артур Сакунц замечает, что членов этого органа будет назначать республиканское большинство в парламенте.

«Эффективный антикоррупционный орган не может быть сформирован стабильным политическим большинством, потому что они не создадут орган, борющийся против них же самих. Понятно, что эффективность этого органа уже находится под сомнением», - сказала Сакунц в беседе с Радио Азатутюн.

Комиссия, которая должна начать свою работу в апреле 2018 года, будет иметь 5 членов, назначенных Национальным собранием, каждый из которых будет работать а течение 6 лет. Членов будет избирать конкурсный совет, в который войдут также представители гражданского общества. Комиссия по предупреждению коррупции будет финансироваться из госбюджета. Члены комиссии должны сохранять политический нейтралитет.

По словам Сакунца, введенным в обращение законопроектом не гарантирована также прозрачность работы комиссии. «Неясно, как будут представляться отчеты, какие заключения будут делаться и какие решения будут приниматься на основе их обсуждения», - отметил он.

Комиссия по предупреждению коррупции будет изучать случаи конфликта интересов чиновников, нарушения правил этики, осуществления деятельности, несовместимой с должностью, а также декларации о доходах и имуществе, в случае неполного или неверного представления которых данный чиновник будет подвергнут административной ответственности.

По мнению координатора общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниела Иоаннисяна, комиссия не будет действовать эффективно, и незаконно обогащающиеся чиновники все равно найдут способы не оказаться в центре внимания этой комиссии.

«Чиновник может иметь зарплату 200 тысяч драмов, ездить на автомобиле «Мерседес» класса С и заявлять, что это «Мерседес» его друга. В Украине не так. Там подлежит декларации и то имущество, которое фактически используется», - сказал Иоаннисян.

Антикоррупционная комиссия не будет иметь полномочий по проведению предварительного следствия, в случае выявления состава уголовного преступления, материалы будут направляться в правоохранительные органы. Комиссия может направить дело генпрокурору также в том случае, если, например, высокопоставленное должностное лицо откажется предоставлять дополнительную информацию или комиссия сочтет, что в представленных документах есть преднамеренно ложные данные или какие-то данные незаявлены.

По утверждению Иоаннисяна, комиссия действовала бы гораздо более эффективно, если бы обладала полномочиями по осуществлению уголовно-процессуальных действий, как, к примеру, действующая в Украине аналогичная комиссия. «Члены той комиссии обладают функциями по проведению расследования, и их независимость гарантирована многими сторонами», - сказал он.

Между тем, автор антикоррупционного пакета, в том числе и проекта о создании данной комиссии, член правящей Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян, не согласна с оппонентами. На днях в беседе с Радио Азатутюн вице-спикер парламента заявила, что выбрала для Армении эффективную модель комиссии. По ее утверждению, комиссия будет наделена необходимым инструментарием и рычагами, в том числе возможностью применять средства привлечения к ответственности.

Проект о создании комиссии по предупреждению коррупции уже одобрен правительством и включен в повестку дня стартующего завтра внеочередного заседания парламента.

Депутат парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Лена Назарян в целом положительно оценивает представленный властями проект и готова даже за него проголосовать.

«Любой проект, который дает оппозиции и гражданскому обществу инструмент контроля в сфере представления деклараций, думаю, является позитивным», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказала Лена Назарян.

По мнению оппозиционного депутата, для повышения эффективности борьбы с коррупцией чиновники должны помимо доходов декларировать также свои расходы. «Я бы очень хотела, чтобы декларировались личные поездки чиновников. Хоть немного повидавший мир коррупционер сейчас считает бессмысленным строить 7-й особняк или покупать 10-й автомобиль, а предпочитает роскошное путешествие», - заметила депутат.

25 мая на заседании правительства был представлен на утверждение пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон РА «Об органе по вопросам предупреждения коррупции» и в смежные законы.

Еще в 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Овика Абрамяна был создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавлял сам премьер. По мнению правозащитников, этот Совет, как и ранее созданные аналогичные структуры, не действовал согласно декларированной цели, а больше носил показной характер. В качестве доказательства этого указывалось на неадекватную реакцию Совета на сообщения в прессе о фактах коррупции.