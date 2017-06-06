Опрос «Левада-центра»: Лишь 12% россиян считают Армению дружественной страной

Армения занимает шестое место в списке дружественных стран, согласно опросу, проведенному «Левада-центром».

Наиболее близкими друзьями России респонденты назвали Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). В десятке дружественных стран россияне назвали также Сирию (15%), Индию (14%), Армению (12%), Кубу (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Относительно стран, которые, по мнению граждан, враждебно настроены по отношению к России, лидерами этого списка являются США — 69%, Украина — 50%.