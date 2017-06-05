Президент Армении направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании

Президент Армении Серж Саргсян накануне направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с происшедшей в Лондоне террористической атакой, которая стала причиной многочисленных невинных жертв и раненных.



«В этот тяжёлый час выражаю свою поддержку Вам, всему дружественному народу Соединённого Королевства и родным погибших, желая силы и стойкости духа, а раненным - скорейшего выздоровления.



Мы строжайше осуждаем подобные подлые, бесчеловечные действия и решительно настроены совместными силами продолжать борьбу против насилия и терроризма», - говорится в телеграмме соболезнования президента, опубликованной на официальном сайте главы армянского государства.