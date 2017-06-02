ЦИК утвердил результаты выборов в Совет старейшин Еревана

В новом Совете старейшин Еревана вместе с 46 членами фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) будут работать также 14 членов фракции оппозиционного блока «Елк» («Выход») и 5 членов фракции оппозиционного блока «Еркир цирани» («Страна абрикоса»). Первое заседание нового Совета старейшин состоится 9 июня.

Оставив в силе результаты состоявшихся 14 мая выборов в Совет старейшин Еревана, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении вчера утвердила состав столичного Совета.

Напомним, получившая в новом Совете старейшин 5 мандатов партия «Еркир цирани» 24 мая подала в Административный суд иск с требованием признать результаты выборов в Совет старейшин Еревана недействительными и назначить новые выборы. В среду, 31 мая, Административный суд отклонил иск оппозиционной партии.

За исключением «Еркир цирани», две другие фракции опубликовали имена руководителя и секретаря фракции. Фракцию РПА в Совете старейшин Еревана возглавит Сергей Мкртчян. Он входит в состав Совета старейшин от РПА с 2009 года, с 2012 года является неизменным руководителем фракции. Секретарем фракции избран Сурен Нерсисян.

Работой фракции блока «Елк» в Совете старейшин будет руководить Давид Хажакян, а секретарем фракции избрана Темина Варданян.

Примечательно, что после выборов самоотвод взяли 27 человек, избранных в Совет старейшин по списку РПА. Часть из них отказалась от членства в Совете старейшин, чтобы вернуться на занимаемую должность, как, к примеру, заместитель мэра Ваге Никоян.

Однако были и те, кто отказался от мандата по другой причине. Заявление о самоотводе представил также режиссер, актер и певец Микаел Погосян. Еще в предвыборный период выяснилось, что Погосяна, похоже, не поставили в известность о включении в список РПА. Погосян заявил, что завтра же подаст заявление об исключении из списка. Режиссер, однако, сделал это позже, после выборов.

От работы во фракции РПА в Совете старейшин столицы отказался также директор Ботанического сада Жирайр Варданян. Он заверяет, что сделал это по причине занятости.

На вопрос Радио Азатутюн, почему же он согласился на то, чтобы его имя было включено в список, Варданян ответил: «А что в этом такого? Согласился, потом углубился, занятость, частота заседаний… теперь с кем я должен был это обсудить? Согласился, а потом увидел, что нет смысла. Принял для себя решение».