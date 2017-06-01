Минобороны опровергает информацию об уничтожении армянских военных объектов

Вооруженные силы Азербайджана утверждают, что за последние сутки на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом они уничтожили два армянских военных объекта. Армянская сторона опровергает эту информацию.

Министр обороны Армении Виген Саргсян сегодня уклонился от ответа на вопрос Радио Азатутюн о ситуации на границе. А начальник управления оборонной политики Минобороны Левон Айвазян сказал, что на линии соприкосновения неспокойно. «На линии соприкосновения по-прежнему звучат выстрелы, периодически продолжаются нарушения режима прекращения огня. Стреляют из стрелкового оружия, минометов. Стабильная ситуация, но не очень спокойная», - отметил он.

По словам Айвазяна, напряженность сохраняется в особенности на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. «Активизация может иметь различные причины. Это может быть связано и с внутренними проблемами, и с внешними проблемами. Исходя из различных причин, противник регулярно инициирует случаи нарушения режима прекращения огня..., преследует цель оказать давление на наше общество и т. д.», - сказал представитель Минобороны.

Других подробностей Айвазян не сообщил.

Министерство обороны Нагорного Карабаха больше не распространяет ежедневные сообщения о ситуации на линии соприкосновения, информация предоставляется один раз в неделю.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана сегодня заявило о том, что на линии соприкосновения уничтожены армянский командный наблюдательный пункт и система видеонаблюдения. К сообщению приложена также видеозапись. Какова была причина стрельбы, азербайджанская сторона не поясняет.

Вчера официальный Баку распространил другую подобную видеозапись, утверждая, что на ней видно, как вооруженные силы Азербайджана в Карабахе, в физулинском направлении, уничтожают долговременную огневую точку (ДОТ). В этом случае военное ведомство Азербайджана утверждает, что прибегло к подобным действиям, поскольку армянская сторона из этого ДОТа обстреливала азербайджанские позиции.

На видео видно, что выстрел производится из крупнокалиберного оружия. Азербайджанская сторона утверждает, что вооруженные силы Карабаха понесли потери.

Официальный Степанакерт опровергает сообщения об уничтожении двух военных объектов и квалифицирует их как дезинформацию.

А пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн заверил, что ни один военный объект армянской стороны не уничтожен: «В данный момент азербайджанцы проводят военные учения, и весьма возможно, что на видео снимаются мишени военных учений…».

Вчера стало известно, что 30 мая в Карабахе от выстрела противника огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Алик Аванесян. Об этом журналистам сообщил начальник управления медицинской службы Вооруженных сил Армении Камавор Хачатрян.

Арцрун Ованнисян не сказал, при каких условиях был ранен военнослужащий. Его состояние стабильно тяжелое, он находится в больнице.

Пресс-секретарь Минобороны сообщил, что азербайджанская сторона вчера вечером стреляла также в направлении приграничных населенных пунктов Армении.

Глава приграничного села Баганис Нарек Саакян сообщил Радио Азатутюн, что были повреждены два дома, к счастью, человеческих потерь нет, а минувшая ночь прошла спокойно.