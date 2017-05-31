Завершилась внеочередная сессия Национального собрания

Внеочередная сессия Национального собрания шестой созыва, которая началась 30 мая, завершилась сегодня.

Парламент сегодня принял во втором и окончательном чтении законопроекты, внесенные правительством, в том числе законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы «О структуре правительства Армении», «О Следственном комитете», «О жаловании лицам, занимающим государственные должности», «О Телевидении и радио», «О Государственной пошлине».

Председатель Национального собрания Ара Баблоян объявил о завершении работы, а затем сообщил, что будет еще одна внеочередная сессия, о которой будет объявлено дополнительно.