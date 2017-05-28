В Армении отмечают День Первой Республики

28 мая в Армении отмечается праздник Республики.

В этот день в 1918 году была провозглашена Первая Армянская Республика. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

По случаю праздника в мемориальном комплексе «Сардарапат» по традиции пройдут торжественные мероприятия с участием политического и военного руководства страны.