В Армении отмечают День Первой Республики
28 мая в Армении отмечается праздник Республики.
В этот день в 1918 году была провозглашена Первая Армянская Республика. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.
По случаю праздника в мемориальном комплексе «Сардарапат» по традиции пройдут торжественные мероприятия с участием политического и военного руководства страны.
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