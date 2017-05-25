Представитель ЕС. «Серж Саргсян готов подписать амбициозное соглашение с Евросоюзом».

Европейский союз полон надежд на то, что Армения на этот раз подпишет новое всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве.

Находящийся с региональным визитом в Армении председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал, что пришел к этому убеждению в результате обсуждения с президентом Армении Сержем Саргсяном.

«Да, Армения является членом Евразийского экономического союза, мы знаем, что произошло в 2013 году. Но сейчас президент Саргсян готов подписать амбициозное соглашение с Европейским союзом, и это важно для нас, для Евросоюза», - отметил Макаллистер.

«Надеюсь, что этот кропотливый и сложный переговорный процесс будет завершен, поскольку это будет выгодно для народа и бизнеса Армении», - добавил он.

Напомним, Евросоюз ранее вел с Арменией переговоры вокруг заключения другого соглашения – Соглашения об ассоциации. Однако в сентябре 2013 года, после почти 3,5 лет переговоров, неожиданно для многих президент Серж Саргсян заявил, что Армения предпочла Евросоюзу созданный по инициативе Москвы Евразийский экономический союз. Новое рамочное соглашение между Ереваном и Брюсселем, по словам представителя Европарламента, по всей вероятности, будет подписано в ноябре этого года.

Глава комитета по иностранным делам Европарламента на сегодняшней пресс-конференции коснулся также прошедших в Армении 2 апреля парламентских выборов. По оценке Макаллистера, недостатки были, но выборы в целом прошли хорошо.

В ходе двухдневного визита в Армению Дэвид Макаллистер и еще семь депутатов Европарламента встретились также с представителями гражданского общества и правозащитниками.