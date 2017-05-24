Налбандян: Варварство объявило войну цивилизованному миру

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня в Мадриде принял участие в международном министерском форуме под названием «Жертвы национального и религиозного насилия на Ближнем Востоке», организованном Испанией и Иорданией.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в форуме приняли участие высокопоставленные делегации около 60 международных организаций и государств.

Глав делегаций принял король Испании Филипе Шестой.

Пленарное заседание форума открылось выступлением главы внешнеполитического ведомства Армении, который в частности сказал: «На протяжении веков армянский народ составляет часть многокультурной и многоконфессиональной мозаики региона. Разнообразие Ближнего Востока, глубоко укоренившееся на традициях сосуществования и терпимости, веками представляло собой значительную ценность не только с точки зрения цивилизации, оно еще и являлось важным фактором безопасности. Сегодня этнические, религиозные меньшинства, включая христианские, стали наиболее уязвимыми группами, и в результате зверств террористических группировок, вызванных идеологией ксенофобии, они в массовом порядке покидают этот регион».

По словам Налбандяна, религия не имеет никакой связи с насилием. «Мы имеем дело с преступлениями против человечества, которые осуществляются ИГИЛ и другими террористическими группировками. Варварство объявило войну цивилизованному миру. На самом деле угроза, с которой сталкиваются этнические и религиозные общины Ближнего Востока, опасна не только с точки зрения физического существования, это еще и цивилизационный вызов. И насколько международное общество будет способно к объединению и совместной борьбе против этого зла, настолько оно будет готово защищать собственные ценности», - сказал и. о. главы МИД Армении.

Он подчеркнул, что и Армения присоединилась к международным усилиям, направленным на искоренение этого зла.

Налбандян напомнил о том, что насилие на Ближнем Востоке не обошло стороной и армянскую общину Сирии, которая понесла потери из-за террористических действий: есть погибшие, разрушены армянские местности, церкви, школы и культурные объекты. «Спасшиеся 100 лет назад от Геноцида армянские беженцы нашли убежище в арабских странах. Сегодня тысячи армян, наряду с другими народами Ближнего Востока, вновь вынуждены покидать места своего проживания», – отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Он напомнил о том, что только из Сирии около 22 тысяч беженцев нашли убежище в Армении, сделав страну третьей в Европе по числу сирийских беженцев на душу населения. Налбандян подчеркнул, что Ереван также посредством непрерывно оказываемого гуманитарного содействия протягивает руку помощи тем людям в Сирии, которые в этом нуждаются.

Налбандян также отметил, что посредством последних конституционных и законодательных реформ Армения предоставила возможность представителям 4 крупных нацменьшинств в стране обеспечить свои места в парламенте. «3 из этих 4 групп – езиды, ассирийцы и курды – в Сирии и Ираке подвергаются насилию на этнической почве. Наши отношения с этими тремя народами имеют долгую историю. Сегодня Армения вносит свой вклад в усилия международного сообщества по защите как армянской, так и других уязвимых общин на Ближнем Востоке», – заявил и.о. главы МИД Армении.