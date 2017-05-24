Блок «Елк» сообщил генпрокурору о «преступлении»

Руководитель парламентской фаркции «Елк» («Выход») Никол Пашинян представил генеральному прокурору Артуру Давтяну «сообщение о преступлении», приложив к заявлению известные документы, получившие название «Зибиликс» (так как были найдены в мусорном баке), которые, по утверждению оппозиционеров, свидетельствуют о том, что раздача избирательных взяток со стороны правящей Республиканской партии Армении (РПА) носила систематизированный и централизованный характер.

Согласно блоку «Елк», речь идет о скандальных документах, вынесенных 14 мая во время выборов в Совет старейшин Еревана из избирательного штаба РПА, находящегося по адресу пр. Комитаса 56 и выброшенных в мусорный бак, а затем обнаруженных представителями блока «Елк». В этих документах содержатся списки избирателей, соответствующие отметки о суммах денег, об оказании услуг по конкретным адресам, а также инструкции для членов штаба по организации процесса передачи денег гражданам.

По утверждению оппозиционеров, в этот процесс были вовлечены также полицейские, поскольку один из документов был отправлен по факсу с телефонного номера, принадлежащего полиции.

По словам депутата от блока «Елк» Эдмона Марукяна, они будут последовательны в том, чтобы прокуратура дала ход сообщению и виновные были наказаны.

Во время фейсбуковской пресс-конференции Радио Азатутюн на вопрос одного из пользователей о том, надеется ли он, что делу будет дан надлежащий ход, и нет ли опасения, что его постигнет та же судьба, что и аудиозаписи с собрания SAS Group, Марукян ответил: «Знаете, не мы обнаружили аудиозаписи SAS Group, и ответственности за источник никто не нес. В данном случае эти документы обнаружены нами, и мы будем последовательны, чтобы в связи с этими фактами было проведено расследование, виновные лица были найдены и привлечены к ответственности».

«А с другой стороны, в этом вопросе чувствуется безнадежность. То есть, что вы предлагаете? Это то же самое, как если я скажу, что если бы я не пришел на Радио Азатутюн, этой пресс-конференции не было бы. Да, если бы я не пришел, пресс-конференции не было бы. Теперь, если мы не представим сообщение, ничего не будет. Что вы предлагаете, не представлять сообщение?» - подчеркнул депутат от блока «Елк».

Он добавил, что они сделают все, чтобы дело было доведено до конца. «Потому что если мы считаем себя последовательной политической силой, мы собрали факты, мы дали слово, что будем последовательными, и мы последовательны. Вы увидели, какое подробное сообщение о преступлении (мы представили). Политические силы столько говорят о нарушениях. Прошу, поищите другое такое сообщение о преступлении, которое было бы направлено генпрокурору. Нет такого. Все только говорят, а мы конкретное дело делаем», - сказал Эдмон Марукян.