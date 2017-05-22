На чемпионате Европы по самбо армянские спортсмены завоевали 8 медалей, в том числе 1 золото

На завершившемся в Минске чемпионате Европы по самбо 2017 года армянские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Как сообщает Федерация самбо Армении, чемпионом Европы по спортивному самбо стал ванадзорец Тигран Киракосян (весовая категория 52 кг). В финале он со счетом 5:0 одержал победу над азербайджанцем Агасифом Самедовым.

В соревнованиях по спортивному самбо в весовой категории 62 кг Артур Саакян из Центрального спортивного клуба Армении стал обладателем серебряной медали, а гюмринец Максим Манукян (весовая категория 57 кг) и ванадзорец Арсен Казарян (весовая категория 74 кг) стали обладателями бронзы.



В соревнованиях по боевому самбо серебряной медали удостоился гюмринец Григор Мхитарян (весовая категория 52 кг), три бронзы армянской сборной принесли Арутюн Саргсян (весовая категория 57 кг) из Центрального спортивного клуба Армении, ереванец Коля Карапетян (весовая категория 62 кг) и абовянец Эдгар Меграбян (весовая категория 90 кг).

Чемпионат проходил 19-21 мая, в нем участвовали около 300 спортсменов из 26 стран.