В отеле Детройта был найден мертвым солист известных рок-групп Soundgarden и Audioslave, 52-летний музыкант Крис Корнелл - автор и исполнитель саундтрека к голливудскому фильму о Геноциде армян «Обещание».

Согласно The Associated Press, один из менеджеров рок-звезды Брайан Бамбери сообщил, что «Корнелл скончался в среду ночью, весть о его безвременной кончине повергла в шок его жену, членов семьи и всех друзей».

Согласно изданию Mail, рок-певца нашел мертвым в ванной номера отеля MGM Grand Hotel Detroit один из его друзей.

Полицейские сообщили, что горло певца, лежавшего на полу в ванной, было перетянуто веревкой, и наиболее вероятна версия самоубийства.

Всего за несколько часов до смерти Крис Корнелл в своем Twitter-e написал, что очень взволнован и воодушевлен после концерта, состоявшегося в детройтском комплексе Fox, который прошел при переполненном зале.

Под конец концерта он включил в свое последнее исполнение отрывок из песни In My Time Of Dying (В час моей смерти) группы Led Zeppelin, у которой очень грустный и пессимистичный текст: «Не хочу, чтобы в час моей смерти кто-то скорбел. Я лишь хочу, чтобы вы отнесли мое тело домой. Тогда я смогу спокойно умереть».

Жена певца, Вики Караянис утверждает, что в среду два раза, перед концертом и после него, говорила с Крисом по телефону, который не высказывал мыслей о депрессии или смерти.

В четверг утром она попыталась еще раз дозвониться до него, однако певец не отвечал на звонки, и Вики попросила друзей пойти в его гостиничный номер.

У музыканта на протяжении многих лет были проблемы с алкоголем. В одно время он даже прошел специальные курсы лечения. «Я, конечно, знаю, что лучше вообще не пить, оставаться чистым», - сказал Крис в одном из интервью.

По другому поводу он сказал: «Я очень хорошо знаю мир шоу-бизнеса, в этом моем мире есть звезды, которым я не позволил бы подойти к моей дочери или к моему сыну».

Крис и Вики вместе руководили благотворительным фондом, который помогал нуждающимся и беспризорным детям. У Криса остались две дочери (одна из них от первого брака) и один сын.

Рок-звезд потрясла печальная весть о смерти Криса Корнелла. Всемирно известные звезды публикуют послания соболезнования.

Дэйв Наварро из группы Jane's Addiction: «Я просто потерял себя, ужасная новость, благодарю тебя за песни, покойся с миром».

Александр Гаскарт, англо-американский рок-певец: «Теперь и Крис ушел, упокой, Господи, его душу».

Элтон Джон написал, что не может поверить в эту страшную новость, и добавил: «Блестящий автор, хороший человек».

Легендарный гитарист и композитор Джимми Пейдж из Led Zeppelin сегодня заявил: «Такой молодой, такой талантливый, мы будем очень скучать по тебе, Крис».

Крис Корнелл совсем недавно записал одноименный саундтрек к голливудскому фильму о Геноциде армян «Обещание», который сразу же стал хитом.