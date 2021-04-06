Турецко-азербайджанские военные учения закладывают предпосылки для создания совместного военного соединения - военный эксперт

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, перед связистами поставлены учебно-боевые задачи по созданию совместной системы связи, обеспечению взаимодействия войск, формированию полевых центров управления.

Еще одни оперативно-тактические военные учения намечены на 8-9 апреля. Согласно азербайджанским СМИ, целью учений является улучшение взаимодействия между оперативными подразделениями азербайджанской и турецкой армий и их боеспособности.

Это будут уже четвертые турецко-азербайджанские военные учения за четыре месяца этого года. В середине прошлого месяца прошли плановые военные учения, в которых приняли участие 10 тыс. человек личного состава, до 100 единиц бронетехники, 200 единиц ракетно-артиллерийских средств, 30 единиц авиации, включая БПЛА.

А в феврале во время совместных учений в турецком Карсе были продемонстрированы новые, в основном наступательные виды вооружения.

Военный эксперт Карен Ованнисян замечает, что такая частота военных учений превышает их частоту в предыдущие годы. По словам специалиста, у этих учений две цели: во-первых, план на будущее, закладываются предпосылки для создания совместного турецко-азербайджанского военного соединения. Вторая цель - психологический фактор.

«Турецко-азербайджанский тандем ведет военные действия только против Республики Армения, и у этого тандема нет другого государства как такового в качестве мишени. Более того, они пытаются показать мускулы, повлиять этой ситуацией на решения Республики Армения и вырвать важные для них решения», - отметил Ованнисян.

Азербайджан и Турция, воодушевленные победой, демонстрируют силу, разделяет мнение военного эксперта политолог Степан Григорян, подчеркивая, что здесь невозможно не заметить элементы угрозы. В то же время у него есть оговорки по поводу адресата.

«Это результат этой войны и результат того, что Россия покинула Армению, но очень удивительно, что пострадавшей стороной будем не только мы, но и Россия. Последствия этого мы сегодня видим в Украине», - отметил Григорян.

Россия и Турция продолжают определять свои позиции в регионе. По мнению Степана Григоряна, сегодня Азербайджан, пытаясь завоевать симпатии Запада, делает разные намеки. «Сейчас они говорят: нет, мы воевали не только против Армении, против нас воевала также Россия, она использовала против нас «Искандер». Посмотрите, какие тонкие шаги они предпринимают. К сожалению, я не вижу этого с нашей стороны, более того, я даже не увидел реакции на слова Путина о том, что Арцах не принадлежит Армении, Арцах принадлежит Азербайджану, это поразительно», - сказал политолог.

По словам Степана Григоряна, нынешние власти Армении слабы во внешней политике, отсутствие опыта и нежелание прислушаться к мнению специалистов ставит Армению перед еще более серьезными проблемами. По утверждению экспертов, на этом фоне исходящие от правящих кругов Армении сигналы об изменении позиции и урегулировании отношений в регионе становятся непонятными и односторонними.

«Недавно Баку опубликовал карту, на которой Сюникская область была включена в состав Азербайджана, и эта карта была опубликована самими военными, так что понятие «пересмотра отношений» является односторонним со стороны Армении. Это неправильная политика», - сказал Ованнисян.

«Все понимают: если они приходят с оружием, о какой программе мира идет речь? Я за то, чтобы вопрос Арцаха был решен путем переговоров, мирным путем. Но когда тебе говорят, что часть твоей родины не твоя, и ты не отвечаешь, это серьезный вызов», - подчеркнул Григорян.

Параллельно с очередными турецко-азербайджанскими учениями премьер-министр Армении Никол Пашинян завтра едет в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также шаги, направленные на восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Военный эксперт Карен Ованнисян считает, что встречам будет придаваться большая важность и вес, когда российско-армянские силы помимо переговоров также продемонстрируют оружие. «Причем, учения, думаю, должны проходить не два дня, три дня, неделю, а как минимум месяц, с участием всех родов войск», - сказал он.