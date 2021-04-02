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Армения

В связи с запланированной на 7 апреля встречей с Путиным Пашинян работает в условиях самоизоляции – пресс-секретарь

(архивная фотография)

В связи с запланированной на 7 апреля в Москве встречей с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

Геворкян отметила, что за исключением личных приемов и публичных мероприятий, премьер работает по запланированной повестке.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня не стал лично посещать воинский пантеон «Ераблур» в Ереване в годовщину боевых действий в Нагорном Карабахе 2016 года, известных в Армении как апрельская или четырехдневная война. От имени Пашиняна, однако, были возложены цветы к могилам героев апрельской войны, а также венок к мемориалу павшим воинам-освободителям.

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