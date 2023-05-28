Золотую пальмовую ветвь в Каннах получила Жюстин Трие

Главный приз - Золотую пальмовую ветвь - 76-го Каннского кинофестиваля получила Жюстин Трие за фильм "Траектория падения". Режиссёр из Франции получила награду из рук актрисы Джейн Фонды на церемонии закрытия фестиваля в субботу. В своей речи Трие, помимо прочего, раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за пенсионную реформу.

Обладателем премии за лучшую мужскую роль стал японский актер Кодзи Якусё за работу в фильме "Идеальные дни" Вима Вендерса. Приз за женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар. Гран-при удостоен британский режиссёр Джонатан Глейзер, награду ему вручил Квентин Тарантино.

Жюри возглавлял шведский режиссёр Рубен Эстлунд. Российские фильмы на фестивале представлены не были. Войне в Украине был посвящён один из фильмов, показанных на фестивале, - документальная лента "Туда и обратно" польского режиссёра Мачека Хамелы об украинских беженцах.