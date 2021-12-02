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Невидимая война: на линии фронта в Йемене

На фотографиях из Йемена запечатлена война, которую многие рассматривают как косвенный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном. Война остается практически незамеченной в мире, охваченном другими кризисами.
Боец, лояльный правительству Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, смотрит через бинокль в сторону повстанцев-хуситов, за которыми стоит Иран. Провинция Ходейда, 21 ноября 2021 года. Это один из свежих снимков с линии фронта в западной части Йемена&nbsp;
1 Боец, лояльный правительству Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, смотрит через бинокль в сторону повстанцев-хуситов, за которыми стоит Иран. Провинция Ходейда, 21 ноября 2021 года. Это один из свежих снимков с линии фронта в западной части Йемена 
Проправительственные силы в Ходейде, 21 ноября. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и в значительной степени рассматривается как косвенная война между Ираном и Саудовской Аравией&nbsp;
2 Проправительственные силы в Ходейде, 21 ноября. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и в значительной степени рассматривается как косвенная война между Ираном и Саудовской Аравией 
Хуситы выдвигаются к линии фронта в районе Аль-Джуба провинции Мариб. Движение хуситов было сформировано в 1990-х годах и состоит из йеменского шиитского религиозного меньшинства&nbsp; &nbsp;
3 Хуситы выдвигаются к линии фронта в районе Аль-Джуба провинции Мариб. Движение хуситов было сформировано в 1990-х годах и состоит из йеменского шиитского религиозного меньшинства   
Хуситы в Марибе. Движение зародилось в противовес влиянию Саудовской Аравии на религиозный ландшафт Йемена, но позже включило в свою миссию обещание лучшего управления бедной арабской страной&nbsp;
4 Хуситы в Марибе. Движение зародилось в противовес влиянию Саудовской Аравии на религиозный ландшафт Йемена, но позже включило в свою миссию обещание лучшего управления бедной арабской страной 

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