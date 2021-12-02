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Невидимая война: на линии фронта в Йемене
29 минут назад
На
фотографиях из Йемена
запечатлена война, которую многие рассматривают как косвенный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном. Война остается практически незамеченной в мире, охваченном другими кризисами.
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1
Боец, лояльный правительству Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, смотрит через бинокль в сторону повстанцев-хуситов, за которыми стоит Иран. Провинция Ходейда, 21 ноября 2021 года. Это один из свежих снимков с линии фронта в западной части Йемена
2
Проправительственные силы в Ходейде, 21 ноября. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года и в значительной степени рассматривается как косвенная война между Ираном и Саудовской Аравией
3
Хуситы выдвигаются к линии фронта в районе Аль-Джуба провинции Мариб. Движение хуситов было сформировано в 1990-х годах и состоит из йеменского шиитского религиозного меньшинства
4
Хуситы в Марибе. Движение зародилось в противовес влиянию Саудовской Аравии на религиозный ландшафт Йемена, но позже включило в свою миссию обещание лучшего управления бедной арабской страной
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Невидимая война: на линии фронта в Йемене
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