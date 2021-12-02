Невидимая война: на линии фронта в Йемене

1 Боец, лояльный правительству Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, смотрит через бинокль в сторону повстанцев-хуситов, за которыми стоит Иран. Провинция Ходейда, 21 ноября 2021 года. Это один из свежих снимков с линии фронта в западной части Йемена