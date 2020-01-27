27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши. В лагере оставались заключенные, которые не могли ходить самостоятельно. Нацисты не успели полностью уничтожить здания, газовые камеры и печи.
Освенцим был крупнейшим из нацистских лагерей, большинство его заключенных были евреями. Поэтому день его освобождения – 27 января - обозначен в календаре истории как Международный день памяти жертв Холокоста.
Освенцим: тогда и сейчас
27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши. В лагере оставались заключенные, которые не могли ходить самостоятельно. Нацисты не успели полностью уничтожить здания, газовые камеры и печи.
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