Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Они останутся или уйдут? Как Россия вводила миротворцев на постсоветское пространство

25 ноября в России отмечают День военного миротворца. Праздновать его начали не так давно: праздник установили приказом российского президента только в 2016 году.

Дата выбрали неслучайно, поскольку 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

После перемирия, подписанного при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном 9 ноября, Москва направила своих военных для контроля за соблюдением мира. Это не первый раз, когда российские миротворцы размещаются на постсоветском пространстве, чаще всего с очень разными результатами.

В 1992 году российских военных привлекли в состав многонациональных сил по поддержанию мира в сепаратистских регионах Грузии (Южная Осетия) и Молдовы (Приднестровье), после специальных договоренностей сторон о прекращении боевых действий. В 1994 году они присоединились к другим миротворческим силам в Абхазии, еще одном сеапаратистском регионе Грузии, чтобы остановить боевые действия и предотвратить этнические чистки.

Российские военные, по состоянию на 2020 год, до сих пор дислоцируются во всех этих регионах.
Участник российских миротворческих сил стоит рядом с танком недалеко от границы с Арменией после подписания соглашения о прекращении вооруженного противостояния между Азербайджаном и армянами в Нагорном Карабахе. Более 400 российских военнослужащих из запланированных двух тысяч уже прибыли на место 11 ноября в рамках пятилетней миротворческой миссии
1 Участник российских миротворческих сил стоит рядом с танком недалеко от границы с Арменией после подписания соглашения о прекращении вооруженного противостояния между Азербайджаном и армянами в Нагорном Карабахе.

Более 400 российских военнослужащих из запланированных двух тысяч уже прибыли на место 11 ноября в рамках пятилетней миротворческой миссии
Военная техника рядом с самолетом во время того, как российские миротворцы прибывают в аэропорт под Ереваном 11 ноября. Объявление о прекращении огня вызвало празднования в Азербайджане, а в Армении &mdash; гневные протесты, демонстранты штурмовали правительственные здания и парламент
2 Военная техника рядом с самолетом во время того, как российские миротворцы прибывают в аэропорт под Ереваном 11 ноября.

Объявление о прекращении огня вызвало празднования в Азербайджане, а в Армении — гневные протесты, демонстранты штурмовали правительственные здания и парламент
Перемирие было подписано после того, как азербайджанские силы достигли значительных успехов на поле боя, включая приближение к главному городу Нагорного Карабаха Степанакерту после взятия соседнего стратегического города Шуши, известного как Шуша на азербайджанском языке
3 Перемирие было подписано после того, как азербайджанские силы достигли значительных успехов на поле боя, включая приближение к главному городу Нагорного Карабаха Степанакерту после взятия соседнего стратегического города Шуши, известного как Шуша на азербайджанском языке
В июне 1992 года президенты России Борис Ельцин (справа) и Грузии Эдуард Шеварднадзе (слева) встретились в Сочи и подписали соглашение, положившее конец спорадическим боевым действиям в Южной Осетии, в результате которых за предыдущие несколько лет погибло до тысячи человек. Были созданы трехсторонние совместные миротворческие силы в составе 500 миротворцев из России, Грузии и Северной Осетии, а также комиссия, которая наблюдала за ними
4 В июне 1992 года президенты России Борис Ельцин (справа) и Грузии Эдуард Шеварднадзе (слева) встретились в Сочи и подписали соглашение, положившее конец спорадическим боевым действиям в Южной Осетии, в результате которых за предыдущие несколько лет погибло до тысячи человек. Были созданы трехсторонние совместные миротворческие силы в составе 500 миротворцев из России, Грузии и Северной Осетии, а также комиссия, которая наблюдала за ними

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG