25 ноября в России отмечают День военного миротворца. Праздновать его начали не так давно: праздник установили приказом российского президента только в 2016 году.



Дата выбрали неслучайно, поскольку 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.



После перемирия, подписанного при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном 9 ноября, Москва направила своих военных для контроля за соблюдением мира. Это не первый раз, когда российские миротворцы размещаются на постсоветском пространстве, чаще всего с очень разными результатами.



В 1992 году российских военных привлекли в состав многонациональных сил по поддержанию мира в сепаратистских регионах Грузии (Южная Осетия) и Молдовы (Приднестровье), после специальных договоренностей сторон о прекращении боевых действий. В 1994 году они присоединились к другим миротворческим силам в Абхазии, еще одном сеапаратистском регионе Грузии, чтобы остановить боевые действия и предотвратить этнические чистки.



Российские военные, по состоянию на 2020 год, до сих пор дислоцируются во всех этих регионах.

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