Вызванный в сборную России футболист отказался играть за неё, выбрав Армению

22-летний игрок российского футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян, вызванный в сборную России на сентябрьский тренировочный сбор, отказался выступать за национальную команду, объявив о своём решении перейти в сборную Армении.

«Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», - заявил Севикян, не объяснив, чем именно оно продиктовано, передает Радио Свобода.

По данным издания Sports.ru, Российский футбольный союз пытался заблокировать переход игрока в другую национальную команду, но безуспешно: Севикян будет вызван на октябрьские игры сборной Армении против Латвии (в квалификации Евро-2024) и Северной Македонии (товарищеский матч).

В отличие от сборной России, сборная Армения участвует в отборочном турнире чемпионата Европы, который пройдёт в следующем году в Германии.

Эдгар Севикян - гражданин Российской Федерации, родившийся в Москве. Он является воспитанником школы столичного клуба «Локомотив». За юношескую и молодёжную сборные России игрок провёл в общей сложности 47 матчей, забив в них 14 голов. Вызов в главную команду страны, которая договорилась провести 12 сентября товарищеский матч с Катаром, он получил впервые.

В конце июля Севикян неожиданно заявил, что если бы получил приглашение в сборную Армении, то «с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию».