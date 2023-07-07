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"Врагу обязательно будет ответ". Ракетный удар по Львову

Российский ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля, по словам мэра города Андрея Садового, стал "самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения". Российская армия выпустила по западу Украины десять крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, семь из них, как утверждает Украина, были сбиты ПВО. По данным на утро 7 июля в результате атаки погибли 10 человек, более 40 ранены, повреждены более 50 автомобилей и 30 домов. Во Львове ракеты попали в историческую часть города, в дом на границе с охраняемой зоной ЮНЕСКО, в дома со статусом памятника архитектуры местного значения.

На обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, пообещав "ответ врагу", а также посол США в Украине Бриджит Бринк, которая подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут "стоять в стороне" и продолжат "укреплять способность Украины защищаться". По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для усиления защиты территории Украины от воздушных атак армии необходимы истребители: "Чтобы было десять [сбитых ракет] из десяти – нам нужны, по меньшей мере, [истребители] F-16". Кремль, несмотря на многочисленные свидетельства, отрицает, что российская армия целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины.

О последствиях российской ракетной атаки на Львов – в фоторепортаже Радио Свобода.

Возле места попадания российской ракеты. Львов, 6 июля 2023 года. Город атаковали ракетами &quot;Калибр&quot; из акватории Черного моря. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат описал российскую тактику ночного обстрела: &quot;Ракеты вроде бы летели в Киев, но потом резко сменили направление на Львов&quot;.
1 Возле места попадания российской ракеты. Львов, 6 июля 2023 года.
Город атаковали ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат описал российскую тактику ночного обстрела: "Ракеты вроде бы летели в Киев, но потом резко сменили направление на Львов".
Спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой дом во Львове. По состоянию на утро 7 июля погибшими считаются десять человек. Утром в пятницу из-под завалов было извлечено тело женщины. На этом, по словам мэра Львова Андрея Садового, поисково-спасательная операция будет закончена.
2 Спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой дом во Львове.
По состоянию на утро 7 июля погибшими считаются десять человек. Утром в пятницу из-под завалов было извлечено тело женщины. На этом, по словам мэра Львова Андрея Садового, поисково-спасательная операция будет закончена.
Разрушенный в результате российской ракетной атаки жилой дом. Пострадал исторический район &ndash; буферная зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО &quot;Львов &ndash; Ансамбль исторического центра&quot;, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
3 Разрушенный в результате российской ракетной атаки жилой дом. Пострадал исторический район – буферная зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра", сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Всего, по словам Садового, в результате атаки повреждения получили более 30 домов, есть разрушения в школах, студенческих общежитиях Львовского политехнического института, офисном комплексе.
4 Всего, по словам Садового, в результате атаки повреждения получили более 30 домов, есть разрушения в школах, студенческих общежитиях Львовского политехнического института, офисном комплексе.

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