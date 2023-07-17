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Фото

500 дней масштабной войны в фото: история, которую будут помнить

С 24 февраля 2022 года продолжается полномасштабная война России против Украины. Российская армия, не достигнув в начале вторжения заявленных Кремлем целей, ведет главные боевые действия на Донбассе, а также ежедневно обстреливает гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в 500-й день полномасштабной войны с Россией на острове Змеином, освобожденном от российских войск год назад.

24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей длине общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы&nbsp;&ndash; Сумщины и Черниговщины. В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские войска обстреляли также Чугуев Харьковской области. Фото 53-летней учительницы Елены Курило, которая пережила обстрел, опубликовали мировые СМИ, а художники рисовали портреты. &laquo;Я никогда не думала, что такое может произойти&raquo;, &ndash; сказала Елена о нападении России.
1 24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей длине общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы – Сумщины и Черниговщины.

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские войска обстреляли также Чугуев Харьковской области.

Фото 53-летней учительницы Елены Курило, которая пережила обстрел, опубликовали мировые СМИ, а художники рисовали портреты.

«Я никогда не думала, что такое может произойти», – сказала Елена о нападении России.
Сожженная техника после упорных боев на улице Вокзальной в Буче Киевской области, 1 марта 2022 года. Наш фоторепортер Сергей Нужненко написал в тот день: &laquo;Ситуация в Буче контролируемая. Местами еще продолжаются бои &ndash; враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками&raquo;. Позже российским войскам удалось оккупировать часть Киевской области. К годовщине освобождения Киевщины &laquo;Укрпочта&raquo; презентовала в Ирпене марку, на которой две фотографии военкора Радио Свобода Сергея Нужненко. Одна из них &ndash; как раз вот эта сожженная техника в Буче.
2 Сожженная техника после упорных боев на улице Вокзальной в Буче Киевской области, 1 марта 2022 года.

Наш фоторепортер Сергей Нужненко написал в тот день: «Ситуация в Буче контролируемая. Местами еще продолжаются бои – враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками».

Позже российским войскам удалось оккупировать часть Киевской области.

К годовщине освобождения Киевщины «Укрпочта» презентовала в Ирпене марку, на которой две фотографии военкора Радио Свобода Сергея Нужненко. Одна из них – как раз вот эта сожженная техника в Буче.
Тело женщины, которая, по словам местных жителей, была убита российскими военными. Буча Киевской области, 2 апреля 2022 года. После освобождения Киевщины от российских войск в городах Буча, Ирпень, Гостомель и селах области выявили факты массовых убийств, пыток и изнасилований гражданских, в том числе детей. Украинские власти заявили, что Россия совершает геноцид. Страны Запада принимают участие в подтверждении фактов массовых убийств и расследовании. РФ отвергает обвинения в совершении военных преступлений. &nbsp;
3 Тело женщины, которая, по словам местных жителей, была убита российскими военными. Буча Киевской области, 2 апреля 2022 года.

После освобождения Киевщины от российских войск в городах Буча, Ирпень, Гостомель и селах области выявили факты массовых убийств, пыток и изнасилований гражданских, в том числе детей.

Украинские власти заявили, что Россия совершает геноцид. Страны Запада принимают участие в подтверждении фактов массовых убийств и расследовании. РФ отвергает обвинения в совершении военных преступлений.
 
В начале апреля 2022 года Вооруженные силы Украины освободили Сумщину и Черниговщину от российской оккупации. Подразделения ВСУ рейдовым маршем прошли к границам Украины. Тогда вместе с 8-м отдельным батальоном 10-й отдельной горно-штурмовой бригады &laquo;Эдельвейс&raquo; отправились в рейд и корреспонденты Радио Свобода Марьян Кушнир и Сергей Нужненко. На фото запечатлен момент освобождения Черниговской области из-под российской оккупации.
4 В начале апреля 2022 года Вооруженные силы Украины освободили Сумщину и Черниговщину от российской оккупации. Подразделения ВСУ рейдовым маршем прошли к границам Украины. Тогда вместе с 8-м отдельным батальоном 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» отправились в рейд и корреспонденты Радио Свобода Марьян Кушнир и Сергей Нужненко.

На фото запечатлен момент освобождения Черниговской области из-под российской оккупации.

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