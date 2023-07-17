500 дней масштабной войны в фото: история, которую будут помнить

4 В начале апреля 2022 года Вооруженные силы Украины освободили Сумщину и Черниговщину от российской оккупации. Подразделения ВСУ рейдовым маршем прошли к границам Украины. Тогда вместе с 8-м отдельным батальоном 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» отправились в рейд и корреспонденты Радио Свобода Марьян Кушнир и Сергей Нужненко.



На фото запечатлен момент освобождения Черниговской области из-под российской оккупации.