500 дней масштабной войны в фото: история, которую будут помнить

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в 500-й день полномасштабной войны с Россией на острове Змеином, освобожденном от российских войск год назад.
С 24 февраля 2022 года продолжается полномасштабная война России против Украины. Российская армия, не достигнув в начале вторжения заявленных Кремлем целей, ведет главные боевые действия на Донбассе, а также ежедневно обстреливает гражданское население.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в 500-й день полномасштабной войны с Россией на острове Змеином, освобожденном от российских войск год назад.