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Избиения и аресты: митинги в России
Сентябрь 10, 2018
9 сентября по всей России прошли акции протеста против пенсионной реформы и увеличения пенсионного возраста. Полиция задержала около тысячи участников манифестаций.
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Полиция уводит несовершеннолетнего ребенка во время акции протеста в Санкт-Петербурге
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Сотрудники Росгвардии избивают участника акции протеста в Москве
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Задержание в Санкт-Петербурге
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Избиения и аресты: митинги в России
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