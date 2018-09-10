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Избиения и аресты: митинги в России

9 сентября по всей России прошли акции протеста против пенсионной реформы и увеличения пенсионного возраста. Полиция задержала около тысячи участников манифестаций.
Полиция уводит несовершеннолетнего ребенка во время акции протеста в Санкт-Петербурге&nbsp;
1 Полиция уводит несовершеннолетнего ребенка во время акции протеста в Санкт-Петербурге 
Сотрудники Росгвардии избивают участника акции протеста в Москве&nbsp;
2 Сотрудники Росгвардии избивают участника акции протеста в Москве 
Задержание в Санкт-Петербурге&nbsp;
3 Задержание в Санкт-Петербурге 
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