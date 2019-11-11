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Протесты в день премьеры. Как Грузия реагировала на показ кино о геях

Премьерный показ шведско-грузинского фильма о жизни гомосексуальной пары сопровождался в Тбилиси столкновениями и насилием.
Анна Субелиани, известная правозащитная активистка, после атаки. В нее угодил брошенный кем-то камень. Субелиани пришла на показ фильма &laquo;А потом мы танцевали&raquo; в Тбилиси.
1 Анна Субелиани, известная правозащитная активистка, после атаки. В нее угодил брошенный кем-то камень. Субелиани пришла на показ фильма «А потом мы танцевали» в Тбилиси.
Демонстранты сжигают флаг ЛГБТ перед показом в Тбилиси.
2 Демонстранты сжигают флаг ЛГБТ перед показом в Тбилиси.
Участники акции против показа перед кинотеатром &laquo;Амирани&raquo; в столице Грузии.
3 Участники акции против показа перед кинотеатром «Амирани» в столице Грузии.
Полиция охраняет тбилисский кинотеатр &laquo;Амирани&raquo; во время показа.
4 Полиция охраняет тбилисский кинотеатр «Амирани» во время показа.

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