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Протесты в день премьеры. Как Грузия реагировала на показ кино о геях
Ноябрь 11, 2019
Премьерный показ шведско-грузинского фильма о жизни гомосексуальной пары сопровождался в Тбилиси столкновениями и насилием.
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Анна Субелиани, известная правозащитная активистка, после атаки. В нее угодил брошенный кем-то камень. Субелиани пришла на показ фильма «А потом мы танцевали» в Тбилиси.
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Демонстранты сжигают флаг ЛГБТ перед показом в Тбилиси.
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Участники акции против показа перед кинотеатром «Амирани» в столице Грузии.
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Полиция охраняет тбилисский кинотеатр «Амирани» во время показа.
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Протесты в день премьеры. Как Грузия реагировала на показ кино о геях
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