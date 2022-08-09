Телеграмм-канал «Mash на волне» также со ссылкой на очевидцев сообщил, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке. Издание публикует видео. «Первый взрыв прогремел примерно в 15:20, всего сообщают о десяти. По предварительным данным, повреждены соседние дома», – говорится в сообщении.

Информацию о взрывах подтвердило близкое к российским властям Крыма издание «Крыминформ».

Впоследствии назначенный Кремлем «председатель» Крыма Сергей Аксенов заявил, что «уехал на место происшествия», а обстоятельства «выясняются». «Советник» Аксенова Олег Крючков заявил, что пока может «подтвердить только сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки». В то же время «замглавы» российской «администрации» Сакского района Виктория Казьмирова заявила российскому государственному агентству ТАСС, что «аэродром взрывается».

Министерство обороны России утверждает, что причиной взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка (Саки) стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии. При этом в российском оборонном ведомстве утверждают, что «после взрыва на аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена».

Пока нет возможности независимо проверить информацию российских властей.

Министерство обороны Украины прокомментировало взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

«Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах», – отмечает пресс-служба ведомства.

Министерство предполагает, что Россия может использовать пожар в информационной войне.