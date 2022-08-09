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Взрыв на авиабазе в оккупированном Крыму (фотогалерея)

Крымские и российские медиа, а также телеграмм-каналы заявляют о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка возле города Саки в оккупированном Крыму, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Телеграмм-канал «Mash на волне» также со ссылкой на очевидцев сообщил, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке. Издание публикует видео. «Первый взрыв прогремел примерно в 15:20, всего сообщают о десяти. По предварительным данным, повреждены соседние дома», – говорится в сообщении.

Информацию о взрывах подтвердило близкое к российским властям Крыма издание «Крыминформ».

Впоследствии назначенный Кремлем «председатель» Крыма Сергей Аксенов заявил, что «уехал на место происшествия», а обстоятельства «выясняются». «Советник» Аксенова Олег Крючков заявил, что пока может «подтвердить только сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки». В то же время «замглавы» российской «администрации» Сакского района Виктория Казьмирова заявила российскому государственному агентству ТАСС, что «аэродром взрывается».

Министерство обороны России утверждает, что причиной взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка (Саки) стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии. При этом в российском оборонном ведомстве утверждают, что «после взрыва на аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена».

Пока нет возможности независимо проверить информацию российских властей.

Министерство обороны Украины прокомментировало взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

«Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах», – отмечает пресс-служба ведомства.

Министерство предполагает, что Россия может использовать пожар в информационной войне.

Крымские и российские медиа, а также телеграмм-каналы заявляют о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка у города Саки в оккупированном Крыму, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии. Фото от 9 августа 2022 года
1 Крымские и российские медиа, а также телеграмм-каналы заявляют о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка у города Саки в оккупированном Крыму, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии. Фото от 9 августа 2022 года
Телеграмм-канал &laquo;Mash на волне&raquo; со ссылкой на очевидцев сообщил, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.
2 Телеграмм-канал «Mash на волне» со ссылкой на очевидцев сообщил, что горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.
&laquo;Первый взрыв прогремел примерно в 15:20, всего сообщают о десяти. По предварительным данным, повреждены соседние дома&raquo;, &ndash; говорится в сообщении
3 «Первый взрыв прогремел примерно в 15:20, всего сообщают о десяти. По предварительным данным, повреждены соседние дома», – говорится в сообщении
В воздух поднимается дым от взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка вблизи города Саки в оккупированном Крыму. Фото от 9 августа 2022 года
4 В воздух поднимается дым от взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка вблизи города Саки в оккупированном Крыму. Фото от 9 августа 2022 года

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