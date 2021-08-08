В Токио закрылись летние Олимпийские игры

В Токио состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она прошла без зрителей на 68-тысячном Национальном стадионе.

Соревнования проходили с 23 июля по 8 августа. Разыгрывались 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Из-за пандемии коронавирусной инфекции игры впервые были перенесены на нечётный год, изначально они должны были состояться прошлым летом. Впервые же в истории большинство соревнований прошло без зрителей, не допущенных на трибуны из-за эпидемиологической обстановки.

В играх-2020 приняли участие спортсмены, представляющие 206 стран, и олимпийская сборная беженцев. А России запрещено было участвовать в турнире, поэтому официально российские атлеты выступали за команду национального Олимпийского комитета. Национальный флаг на турнире для участников был запрещён, вместо гимна Александрова играла музыка Чайковского.

Официально на олимпийском турнире не ведётся соревнование по числу выигранных наград, считается, что это противоречит олимпийскому духу. В неофициальном зачете по числу золотых медалей и по общему числу наград первое место за США, второе – за Китаем.