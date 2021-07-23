В Токио открылись летние Олимпийские игры 2020 года

В Токио торжественно открылись летние Олимпийские игры 2020 года.

Олимпиада, которую многие характеризуют как столкнувшуюся с самыми большими проблемами в современной олимпийской истории, начинается на год позже, чем планировалось. Её проведение перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

За этот год пандемия не закончилась, и Олимпийские игры столкнулись с беспрецедентными ограничениями. Соревнования пройдут, за рядом исключений, без зрителей, делегации стран-участников сокращены, спортсменов регулярно тестируют на коронавирус, а некоторые из них уже были вынуждены отказаться от планов участия в Играх, поскольку у них выявили вирус.

Кроме того, скандалы сотрясали команду организаторов Олимпиады. По разным поводам, главным образом из-за сделанных в прошлом спорных высказываний, в отставку были вынуждены уйти глава её оргкомитета и ряд других официальных лиц. Всего за несколько дней до начала Игр был вынужден уйти главный режиссёр церемонии открытия комик Кэнтаро Кобаяси - из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста.

По опросам, большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпиады в сложившейся обстановке. У олимпийского стадиона в Токио во время церемонии открытия проходит акция протеста.

Российская олимпийская сборная находится под санкциями Международного антидопингового агентства (WADA) и будет выступать без флага и гимна России, официально как команда Олимпийского комитета России. Несмотря на запрет флага, МОК согласовал форму российских олимпийцев с крупными вставками белого, синего и красного цветов. А вот слова "Россия" на форме, которой российская делегация будет пользоваться в Токио, нет. Флаг ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами и тремя языками пламени в цветах флага России) на церемонии открытия несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. После возможных побед российских олимпийцев вместо гимна будет исполняться фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.

Первый канал, который в России транслирует церемонию из Токио, не показал во время парада атлетов выход сборной Украины. Трансляцию незадолго до её выхода на стадион прервали на рекламу. "Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", - заявили РБК в пресс-службе Первого канала.

Всего в состязаниях примут участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступит и сборная спортсменов-беженцев - под олимпийским флагом. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд.

На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран-участниц Игр. Из мировых лидеров, кроме императора Японии Нарухито, присутствует президент Франции Эммануэль Макрон. США представляет первая леди Джилл Байден.

В ходе церемонии открытия минутой молчания почтили память умерших от COVID-19 и "всех, кто не сможет принять участие в Играх". Отдельно были упомянуты израильские спортсмены, ставшие жертвой теракта во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене - это первое подобное упоминание в ходе церемоний открытия.