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Полицейские в городах США выразили солидарность с протестующими. Фотографии

В США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании
в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов, при этом в некоторых городах полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими. В Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.
Акция солидарности полицейских в Атланте (штат Джорджия). 31 мая 2020
1 Акция солидарности полицейских в Атланте (штат Джорджия). 31 мая 2020
Заместитель начальника полиции Филадельфии Мелвин Синглетон преклонил колено и призвал других полицейских присоединиться к нему. Филадельфия, 1 июня 2020
2 Заместитель начальника полиции Филадельфии Мелвин Синглетон преклонил колено и призвал других полицейских присоединиться к нему. Филадельфия, 1 июня 2020
После призыва Мелвина Синглетона полицейские и военнослужащие Национальной гвардии встали на колено. Филадельфия, 1 июня 2020
3 После призыва Мелвина Синглетона полицейские и военнослужащие Национальной гвардии встали на колено. Филадельфия, 1 июня 2020
Протестующие и полиция впервые приветствуют друг друга. Филадельфия, 1 июня 2020
4 Протестующие и полиция впервые приветствуют друг друга. Филадельфия, 1 июня 2020

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