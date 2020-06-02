Полицейские в городах США выразили солидарность с протестующими. Фотографии

В США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании

в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов, при этом в некоторых городах полицейские и военнослужащие Национальной гвардии высказывают солидарность с протестующими. В Фергюсоне (штат Миссури) полицейские опустились перед активистами на колено и простояли так девять минут (именно столько полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее Флойда). Жесты солидарности также демонстрировали сотрудники полиции в Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Флориде и Калифорнии.

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