Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет

В Италии в возрасте 80 лет умер эстрадный певец и композитор Тото Кутуньо. Агентство ANSA сообщило, что Кутуньо давно болел, и недавно был госпитализирован из-за ухудшения состояния.

Полное имя певца - Сальваторе Кутуньо. Успех пришёл к нему в середине 1970-х годов, когда его песни стал исполнять корифей французской эстрады Джо Дассен. Кутуньо принадлежат такие хиты, как "Et si tu n’existais pas", "Salut" и "L’Été indien". Также песни Кутуньо исполняли и другие звёзды - Адриано Челентано, Мирей Матье, Далида.

В 1980 году Кутуньо победил на конкурсе в Сан-Ремо, и в последующие годы неоднократно занимал там призовые места. Конкурс в Сан-Ремо транслировался по телевидению и радио в СССР, и Кутуньо завоевал большую популярность у советских слушателей 1980-х годов. Его хиты "L’italianо" и "Serenata" были хорошо известны советским любителям эстрады. Кутуньо неоднократно приезжал с концертами в СССР и, впоследствии, в Россию и постсоветские страны.