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Культура

Умер гитарист шведской группы ABBA Лассе Велландер

Умер гитарист шведской группы ABBA Лассе Велландер. Ему было 70 лет. По словам родственников, причиной смерти музыканта стал рак.

Велландер родился в 1952 году. С ABBA гитарист начал выступать с 1974 года. Он принимал участие в создании 24 песен, среди которых хиты Intermezzo No.1 и Crazy World, а также в записи восьми альбомов одного из самых популярных в истории музыки коллектива.

Последний альбом ABBA с участием Велландера под названием Voyage вышел в 2021 году после воссоединения участников группы. Распалась ABBA в 1982 году.

Велландер также выпустил семь сольных альбомов.

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