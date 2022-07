This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal

1 Мужчина держит за руку 13-летнего сына, погибшего в результате ракетного удара по Салтовке, жилому массиву Харькова области, 20 июля. Салтовка с начала российского вторжения подверглась сильным бомбардировкам, сейчас район в основном заброшен