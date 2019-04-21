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Решающий день: Украина выбирает президента

Во втором туре президентских выборов на Украине лидирует Владимир Зеленский. Правом голоса на Украине обладают почти 35 миллионов человек.
Украинские военнослужащие в очереди к специально созданному избирательному участку в Луганской области&nbsp;
1 Украинские военнослужащие в очереди к специально созданному избирательному участку в Луганской области 
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Палатки &ndash; это тоже атрибут украинских выборов у зоны АТО
3 Палатки – это тоже атрибут украинских выборов у зоны АТО
Член избирательной комиссии приносит урну для голосования в Новотроице &ndash; село на линии огня в Донецкой области. Большинство домов здесь пострадало от обстрелов&nbsp;
4 Член избирательной комиссии приносит урну для голосования в Новотроице – село на линии огня в Донецкой области. Большинство домов здесь пострадало от обстрелов 

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