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Решающий день: Украина выбирает президента
Апрель 21, 2019
Во втором туре президентских выборов на Украине лидирует Владимир Зеленский. Правом голоса на Украине обладают почти 35 миллионов человек.
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Украинские военнослужащие в очереди к специально созданному избирательному участку в Луганской области
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Палатки – это тоже атрибут украинских выборов у зоны АТО
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Член избирательной комиссии приносит урну для голосования в Новотроице – село на линии огня в Донецкой области. Большинство домов здесь пострадало от обстрелов
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Решающий день: Украина выбирает президента
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