Украина прощается с жертвами авиакатастрофы в Иране

В Киеве, Херсоне, в Прикарпатье, в Козельце проходят похороны погибщих членов экипажа и пассажиров рейса PS 752, сбитого 8 января в Иране.
Тела 11 человек - 9 членов экипажа и двоих пассажиров - были перевезены в Киев 19 января. Церемония прощания с жертвами катастрофы прошла в аэропорту "Борисполь" 19 января. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский и другие руководители страны. Погибшим были оказаны воинские почести.
В аэропорту подняли флаги стран, граждане которых погибли на борту "Боинга" Международных авиалиний Украины.
Тела 11 человек - 9 членов экипажа и двоих пассажиров - были перевезены в Киев 19 января. Церемония прощания с жертвами катастрофы прошла в аэропорту "Борисполь" 19 января. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский и другие руководители страны. Погибшим были оказаны воинские почести.
В аэропорту подняли флаги стран, граждане которых погибли на борту "Боинга" Международных авиалиний Украины.
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