В Киеве почтили память Героев Небесной сотни

В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни 18 февраля состоялся молебен памяти погибших участников Революции достоинства. В мероприятии участвовало более 100 человек.
Четыре года назад, 18 февраля 2014 года, начался трехдневный период, в течение которого погибло больше всего участников Революции достоинства. Трехдневное противостояние завершилось 20 февраля расстрелом десятков человек.
Четыре года назад, 18 февраля 2014 года, начался трехдневный период, в течение которого погибло больше всего участников Революции достоинства. Трехдневное противостояние завершилось 20 февраля расстрелом десятков человек.
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