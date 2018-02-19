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В Киеве почтили память Героев Небесной сотни

В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни 18 февраля состоялся молебен памяти погибших участников Революции достоинства. В мероприятии участвовало более 100 человек.

Четыре года назад, 18 февраля 2014 года, начался трехдневный период, в течение которого погибло больше всего участников Революции достоинства. Трехдневное противостояние завершилось 20 февраля расстрелом десятков человек.
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Герои Небесной сотни &ndash; это люди, погибшие от пуль снайперов во время событий на Майдане в 2014 году.
1 Герои Небесной сотни – это люди, погибшие от пуль снайперов во время событий на Майдане в 2014 году.
18&ndash;22 февраля 2014 года в центре Киева от пуль милицейского спецназа погибло более ста человек.&nbsp;
2 18–22 февраля 2014 года в центре Киева от пуль милицейского спецназа погибло более ста человек. 
Они участвовали в массовых антиправительственных выступлениях в Киеве (Майдане), которые завершились бегством из страны президента Виктора Януковича и сменой власти.
3 Они участвовали в массовых антиправительственных выступлениях в Киеве (Майдане), которые завершились бегством из страны президента Виктора Януковича и сменой власти.
Акции в память о погибших проходят в Украине каждый год. Мемориальные плиты в их честь установлены на Институтской улице недалеко от Майдана.
4 Акции в память о погибших проходят в Украине каждый год. Мемориальные плиты в их честь установлены на Институтской улице недалеко от Майдана.

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