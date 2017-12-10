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«Нет гастролям на крови»

В Киеве активисты устроили акцию «Нет гастролям на крови» в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которую Киев назвал «страной-агрессором».

Около 20 активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают Россию с выступлениями: «Время и стекло», Макс Барских, Alekseev, Mozgi.
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По словам активистов, эти исполнители в России &laquo;не стесняются получать награды из рук политиков и шоуменов, которые призывают к вооруженной агрессии против Украины&raquo;.
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По словам активистов, эти исполнители в России «не стесняются получать награды из рук политиков и шоуменов, которые призывают к вооруженной агрессии против Украины».

На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как &laquo;гастролями на крови&raquo;, отмечают участники протеста.
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На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как «гастролями на крови», отмечают участники протеста.

Активисты заклеивали рот российскими флагами со знаком рубля, держали &laquo;заляпанные кровью&raquo; плакаты с лозунгами, которыми сторонники упомянутых артистов и пророссийские деятели оправдывают их действия.
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Активисты заклеивали рот российскими флагами со знаком рубля, держали «заляпанные кровью» плакаты с лозунгами, которыми сторонники упомянутых артистов и пророссийские деятели оправдывают их действия.

Они раздавали листовки с объяснениями о музыкантах, которые выступают в России.
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Они раздавали листовки с объяснениями о музыкантах, которые выступают в России.

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