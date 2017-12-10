В Киеве активисты устроили акцию «Нет гастролям на крови» в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которую Киев назвал «страной-агрессором».



Около 20 активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают Россию с выступлениями: «Время и стекло», Макс Барских, Alekseev, Mozgi.

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