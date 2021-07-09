Самые яркие фотографии недели со всего мира

1 Девушка в традиционной украинской одежде танцует в луже после проливного дождя во время празднования Ивана Купала в Пирогове под Киевом, 6 июля. Во время празднования старинного славянского обряда, посвященного летнему солнцестоянию, люди надевают венки, прыгают через костры, и купаются обнаженными в реках и озерах