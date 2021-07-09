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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира

В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 27 неделю 2021 года.

Девушка в традиционной украинской одежде танцует в луже после проливного дождя во время празднования Ивана Купала в Пирогове под Киевом, 6 июля. Во время празднования старинного славянского обряда, посвященного летнему солнцестоянию, люди надевают венки, прыгают через костры, и купаются обнаженными в реках и озерах
1 Девушка в традиционной украинской одежде танцует в луже после проливного дождя во время празднования Ивана Купала в Пирогове под Киевом, 6 июля. Во время празднования старинного славянского обряда, посвященного летнему солнцестоянию, люди надевают венки, прыгают через костры, и купаются обнаженными в реках и озерах
В Киеве возле Арки дружбы народов установили инсталляцию, которая будет участвовать в фестивале Burning Man в штате Невада, США
2 В Киеве возле Арки дружбы народов установили инсталляцию, которая будет участвовать в фестивале Burning Man в штате Невада, США
Местные жители рядом с домом, поврежденным наводнением в селе Аромат в Крыму
3 Местные жители рядом с домом, поврежденным наводнением в селе Аромат в Крыму
Женщина в маске стоит на платформе станции метро в Москве. В последние дни в России зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19
4 Женщина в маске стоит на платформе станции метро в Москве. В последние дни в России зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19

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