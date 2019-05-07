Турбулентный путь Superjet 100

3 Сборка рамы кабины Superjet. Правительство России в рамках федеральной программы по развитию гражданской авиации взяло на себя около 25% расходов на разработку самолета — из общей суммы в $1,4 млрд. Лайнер — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, дальность полета составляет до 3000 или до 4500 км, в зависимости от модели.