Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Турбулентный путь Superjet 100
Май 07, 2019
В результате крушения авиалайнера в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Проблемы преследуют Superjet 100 с самого начала эксплуатации.
1
Последствия трагедии в аэропорту Шереметьево, 5 мая. Экипаж самолета подал сигнал бедствия и затребовал посадку вскоре после взлета.
2
Superjet 100 во время аэродинамических испытаний в 2007 году. Разработку самолета начала в 2000-м компания «Сухой» — легендарный производитель самолетов. Компания входит в состав российской Объединенной авиастроительной корпорации («ОАК»).
3
Сборка рамы кабины Superjet. Правительство России в рамках федеральной программы по развитию гражданской авиации взяло на себя около 25% расходов на разработку самолета — из общей суммы в $1,4 млрд. Лайнер — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, дальность полета составляет до 3000 или до 4500 км, в зависимости от модели.
4
Первый полет Superjet в мае 2008 года.
Загрузить еще
Турбулентный путь Superjet 100
Категории
Видео
Главное: все ошибки пилотов "Суперджета"
Жители Стамбула стучат ложками по кастрюлям: протестуют против отмены итогов выборов
Днем работает в офисе, ночью клеит костюм штурмовика из "Звездных войн"
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG