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Турбулентный путь Superjet 100

В результате крушения авиалайнера в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Проблемы преследуют Superjet 100 с самого начала эксплуатации.
Последствия трагедии в аэропорту Шереметьево, 5 мая. Экипаж самолета подал сигнал бедствия и затребовал посадку вскоре после взлета.&nbsp;
1 Последствия трагедии в аэропорту Шереметьево, 5 мая. Экипаж самолета подал сигнал бедствия и затребовал посадку вскоре после взлета. 
Superjet 100 во время аэродинамических испытаний в 2007 году. Разработку самолета начала в 2000-м компания &laquo;Сухой&raquo; &mdash; легендарный производитель самолетов. Компания входит в состав российской Объединенной авиастроительной корпорации (&laquo;ОАК&raquo;).&nbsp;
2 Superjet 100 во время аэродинамических испытаний в 2007 году. Разработку самолета начала в 2000-м компания «Сухой» — легендарный производитель самолетов. Компания входит в состав российской Объединенной авиастроительной корпорации («ОАК»). 
Сборка рамы кабины Superjet. Правительство России в рамках федеральной программы по развитию гражданской авиации взяло на себя около 25% расходов на разработку самолета &mdash; из общей суммы в $1,4 млрд. Лайнер &mdash; ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, дальность полета составляет до 3000 или до 4500 км, в зависимости от модели.&nbsp;
3 Сборка рамы кабины Superjet. Правительство России в рамках федеральной программы по развитию гражданской авиации взяло на себя около 25% расходов на разработку самолета — из общей суммы в $1,4 млрд. Лайнер — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, дальность полета составляет до 3000 или до 4500 км, в зависимости от модели. 
Первый полет Superjet в мае 2008 года.&nbsp;
4 Первый полет Superjet в мае 2008 года. 

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