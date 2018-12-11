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Город вальса под Сталиным. Фотографии советской Вены

Фото Сталина на улицах столицы Австрии. И портрет Ленина на стенах. Это тоже часть истории Города вальса. Фотографии из Австрийского архива.
Советские офицеры изучают место группового самоубийства в Вене в 1945 году. Советская армия вошла в столицу Австрии в середине апреля 1945 года. (Фотография Евгения Халдея/TAСС)
1 Советские офицеры изучают место группового самоубийства в Вене в 1945 году. Советская армия вошла в столицу Австрии в середине апреля 1945 года. (Фотография Евгения Халдея/TAСС)
Портрет Иосифа Сталина в центре Вены в 1952 году. С конца Второй мировой войны и до середины 1955 года Вена была поделена войсками союзников на оккупационные зоны.&nbsp;
2 Портрет Иосифа Сталина в центре Вены в 1952 году. С конца Второй мировой войны и до середины 1955 года Вена была поделена войсками союзников на оккупационные зоны. 
Советская военнослужащая прогуливается по Вене с подругой в 1946 году. Западная часть Вены и пригород были поделены на британский, американский и французский секторы. Советскому Союзу досталась восточная часть города.&nbsp;
3 Советская военнослужащая прогуливается по Вене с подругой в 1946 году. Западная часть Вены и пригород были поделены на британский, американский и французский секторы. Советскому Союзу досталась восточная часть города. 
Знак на русском и немецком языках на границе советской зоны оккупации. Центр Вены управлялся совместно силами союзников. Эта странная система управления была даже воспета в кино: в 1949 году на экраны вышел фильм-триллер &quot;Третий человек&quot;, снятый по&nbsp;роману Грэма Грина.&nbsp;
4 Знак на русском и немецком языках на границе советской зоны оккупации. Центр Вены управлялся совместно силами союзников. Эта странная система управления была даже воспета в кино: в 1949 году на экраны вышел фильм-триллер "Третий человек", снятый по роману Грэма Грина. 

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