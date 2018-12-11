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Фото
Город вальса под Сталиным. Фотографии советской Вены
Декабрь 11, 2018
Фото Сталина на улицах столицы Австрии. И портрет Ленина на стенах. Это тоже часть истории Города вальса. Фотографии из Австрийского архива.
1
Советские офицеры изучают место группового самоубийства в Вене в 1945 году. Советская армия вошла в столицу Австрии в середине апреля 1945 года. (Фотография Евгения Халдея/TAСС)
2
Портрет Иосифа Сталина в центре Вены в 1952 году. С конца Второй мировой войны и до середины 1955 года Вена была поделена войсками союзников на оккупационные зоны.
3
Советская военнослужащая прогуливается по Вене с подругой в 1946 году. Западная часть Вены и пригород были поделены на британский, американский и французский секторы. Советскому Союзу досталась восточная часть города.
4
Знак на русском и немецком языках на границе советской зоны оккупации. Центр Вены управлялся совместно силами союзников. Эта странная система управления была даже воспета в кино: в 1949 году на экраны
вышел
фильм-триллер "Третий человек", снятый по
роману
Грэма Грина.
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Город вальса под Сталиным. Фотографии советской Вены
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