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«Добро пожаловать в ад, часть II». Вторая чеченская война

20 лет назад Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России, начал военную операцию в Чечне. Как она проходила и к каким последствиям привела?
Мужчина, размахивающий флагом сепаратистов в Грозном, столице Чечни. 1995 год. Многие здания в городе были разрушены российскими бомбардировками в ходе войны 1994 года между федеральными войсками и чеченскими повстанцами, которая де-факто закончилась независимостью Чечни.
1 Мужчина, размахивающий флагом сепаратистов в Грозном, столице Чечни. 1995 год. Многие здания в городе были разрушены российскими бомбардировками в ходе войны 1994 года между федеральными войсками и чеченскими повстанцами, которая де-факто закончилась независимостью Чечни.
Чеченский мужчина, 1994 год. Конфликты между Чечней и российским центром насчитывают многовековую историю, в которой было место репрессиям сродни геноциду чеченцев. Александр Солженицын описывал чеченских сокамерников в советском ГУЛАГе как нацию, &laquo;которая совсем не поддалась&nbsp;психологии&nbsp;покорности&raquo;.
2 Чеченский мужчина, 1994 год. Конфликты между Чечней и российским центром насчитывают многовековую историю, в которой было место репрессиям сродни геноциду чеченцев. Александр Солженицын описывал чеченских сокамерников в советском ГУЛАГе как нацию, «которая совсем не поддалась психологии покорности».
Порка &laquo;провинившегося&raquo; в Грозном. 1996 год. Разрушительная война и последовавшая за этим относительная изоляция сделали Чечню благоприятной почвой для разрастания экстремизма. Насилие на улицах стало серьезной проблемой. В 1997 году регион объявил переход к шариату, здесь начали проводить публичные казни.
3 Порка «провинившегося» в Грозном. 1996 год. Разрушительная война и последовавшая за этим относительная изоляция сделали Чечню благоприятной почвой для разрастания экстремизма. Насилие на улицах стало серьезной проблемой. В 1997 году регион объявил переход к шариату, здесь начали проводить публичные казни.
Российские военные сражаются с боевиками, вторгшимися в соседний Дагестан и начавшими там атаки. Нападения стали одним из катализаторов второй по счету в постсоветский период войны в Чечне.
4 Российские военные сражаются с боевиками, вторгшимися в соседний Дагестан и начавшими там атаки. Нападения стали одним из катализаторов второй по счету в постсоветский период войны в Чечне.

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