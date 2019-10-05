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«Добро пожаловать в ад, часть II». Вторая чеченская война
Октябрь 05, 2019
20 лет назад Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России, начал военную операцию в Чечне. Как она проходила и к каким последствиям привела?
1
Мужчина, размахивающий флагом сепаратистов в Грозном, столице Чечни. 1995 год. Многие здания в городе были разрушены российскими бомбардировками в ходе войны 1994 года между федеральными войсками и чеченскими повстанцами, которая де-факто закончилась независимостью Чечни.
2
Чеченский мужчина, 1994 год. Конфликты между Чечней и российским центром насчитывают многовековую историю, в которой было место репрессиям сродни геноциду чеченцев. Александр Солженицын описывал чеченских сокамерников в советском ГУЛАГе как нацию, «которая совсем не поддалась психологии покорности».
3
Порка «провинившегося» в Грозном. 1996 год. Разрушительная война и последовавшая за этим относительная изоляция сделали Чечню благоприятной почвой для разрастания экстремизма. Насилие на улицах стало серьезной проблемой. В 1997 году регион объявил переход к шариату, здесь начали проводить публичные казни.
4
Российские военные сражаются с боевиками, вторгшимися в соседний Дагестан и начавшими там атаки. Нападения стали одним из катализаторов второй по счету в постсоветский период войны в Чечне.
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«Добро пожаловать в ад, часть II». Вторая чеченская война
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