3 Порка «провинившегося» в Грозном. 1996 год. Разрушительная война и последовавшая за этим относительная изоляция сделали Чечню благоприятной почвой для разрастания экстремизма. Насилие на улицах стало серьезной проблемой. В 1997 году регион объявил переход к шариату, здесь начали проводить публичные казни.