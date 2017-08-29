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Падение: последние Ленины Украины

Что происходит с памятниками, когда их сносят. Фото: Niels Ackermann / Lundi13
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Когда международная пресса сообщила, что на Украине демонтирован последний памятник Ленину, фотограф Нильс Акерман скептически покачал головой: &quot;Объявление о том, что снесли последний памятник Ленину, было сделано еще в декабре 2016-го, так что я думаю, это сообщение появилось сейчас, чтобы провести параллель с тем, что происходит в США&quot;.
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Когда международная пресса сообщила, что на Украине демонтирован последний памятник Ленину, фотограф Нильс Акерман скептически покачал головой: "Объявление о том, что снесли последний памятник Ленину, было сделано еще в декабре 2016-го, так что я думаю, это сообщение появилось сейчас, чтобы провести параллель с тем, что происходит в США".

Шведский фотограф Нильс Акерман (справа) и французский журналист Себастьян Гобер. Они отправились на Украину, чтобы разыскать и запечатлеть то, что осталось от ленинских статуй, для своей книги &quot;В поисках Ленина&quot;. Книга приурочена к 100-летию большевистской революции. &nbsp;
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Шведский фотограф Нильс Акерман (справа) и французский журналист Себастьян Гобер. Они отправились на Украину, чтобы разыскать и запечатлеть то, что осталось от ленинских статуй, для своей книги "В поисках Ленина". Книга приурочена к 100-летию большевистской революции.  

Расчлененный Ленин на востоке Украины После того, что Акерман увидел на Украине, он иначе посмотрел на снос памятников конфедератам в США: &quot;Эти монументы в чем-то как шрамы &ndash; если вы упали с велосипеда и получили большой шрам на ноге, вы не можете притворяться, что его нет. Вы смотрите на него каждый день и вспоминаете о том, как неосторожны вы были&quot;. &nbsp;
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Расчлененный Ленин на востоке Украины

После того, что Акерман увидел на Украине, он иначе посмотрел на снос памятников конфедератам в США: "Эти монументы в чем-то как шрамы – если вы упали с велосипеда и получили большой шрам на ноге, вы не можете притворяться, что его нет. Вы смотрите на него каждый день и вспоминаете о том, как неосторожны вы были".  

Бронзового Ленина положили подальше от рук возможных воришек в Команском Акерман говорит, что понимает людей, которые хотят сносить памятники для того, чтобы избавиться от болезненного прошлого. &quot;Эти статуи &ndash; будь то Ленин или генералы Конфедерации в США &ndash; создавались с пропагандистской целью. Их помещали на пьедестал для того, чтобы они несли определенное послание. И оставить их стоять &ndash; значит&nbsp;продолжать ту же пропаганду&quot;.&nbsp;
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Бронзового Ленина положили подальше от рук возможных воришек в Команском

Акерман говорит, что понимает людей, которые хотят сносить памятники для того, чтобы избавиться от болезненного прошлого. "Эти статуи – будь то Ленин или генералы Конфедерации в США – создавались с пропагандистской целью. Их помещали на пьедестал для того, чтобы они несли определенное послание. И оставить их стоять – значит продолжать ту же пропаганду". 

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