2 Большинство надписей, сделанных углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, – это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: «Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А если нужно, мы придем еще».