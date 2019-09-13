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Когда говорят стены. Граффити, вошедшие в историю

От надписей красноармейцев на Рейхстаге до рисунков талибов в Афганистане – 22 примера граффити, которые повествуют о триумфе и боли.
Здание Рейхстага в Германии, стены которого исписаны красноармейцами, вошедшими в Берлин в 1945 году.
1 Здание Рейхстага в Германии, стены которого исписаны красноармейцами, вошедшими в Берлин в 1945 году.
Большинство надписей, сделанных&nbsp;углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, &ndash; это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: &laquo;Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А если нужно, мы придем еще&raquo;.
2 Большинство надписей, сделанных углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, – это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: «Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А если нужно, мы придем еще».
Большая часть надписей была сохранена. Самые непристойные сообщения и содержавшие угрозы насилия были удалены.
3 Большая часть надписей была сохранена. Самые непристойные сообщения и содержавшие угрозы насилия были удалены.
Сообщение, оставленное сторонниками нацистов за пределами Рейхстага, призывает берлинцев противостоять Красной армии: &laquo;Победа или Сибирь&raquo;.
4 Сообщение, оставленное сторонниками нацистов за пределами Рейхстага, призывает берлинцев противостоять Красной армии: «Победа или Сибирь».

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