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Когда говорят стены. Граффити, вошедшие в историю
Сентябрь 13, 2019
От надписей красноармейцев на Рейхстаге до рисунков талибов в Афганистане – 22 примера граффити, которые повествуют о триумфе и боли.
1
Здание Рейхстага в Германии, стены которого исписаны красноармейцами, вошедшими в Берлин в 1945 году.
2
Большинство надписей, сделанных углем сгоревших зданий и мелом, который использовался для военных карт, – это имена солдат и названия их родных городов. Некоторые оставили угрозы, такие как: «Гансы и фрицы! Вы это никогда не забудете! А если нужно, мы придем еще».
3
Большая часть надписей была сохранена. Самые непристойные сообщения и содержавшие угрозы насилия были удалены.
4
Сообщение, оставленное сторонниками нацистов за пределами Рейхстага, призывает берлинцев противостоять Красной армии: «Победа или Сибирь».
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Когда говорят стены. Граффити, вошедшие в историю
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