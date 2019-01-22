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Курильские острова: Вторая мировая не закончилась

Для России это военный трофей. Для Японии – украденная территория. Через 70 лет после окончания войны две страны продолжают противостояние за право владеть четырьмя островами.
Кунашир &ndash; один из четырех островов, который Токио называет Северной территорией. Он расположен всего в 20 километрах от Японии.&nbsp; &nbsp; &nbsp;
1 Кунашир – один из четырех островов, который Токио называет Северной территорией. Он расположен всего в 20 километрах от Японии. 
 
 
Спор вокруг островов привел к тому, что мирный договор между двумя странами так и не подписан. Как заметила местная жительница, &quot;войны нет, но нет и мира&quot;.&nbsp;
2 Спор вокруг островов привел к тому, что мирный договор между двумя странами так и не подписан. Как заметила местная жительница, "войны нет, но нет и мира". 
Череда Курильских островов (в центре) между Японией и Россией. На протяжении истории граница между двумя странами менялась, но после Второй мировой войны она сместилась на юг, к основным японским островам.&nbsp;
3 Череда Курильских островов (в центре) между Японией и Россией. На протяжении истории граница между двумя странами менялась, но после Второй мировой войны она сместилась на юг, к основным японским островам. 
В конце Второй мировой войны США и Великобритания пообещали Москве Курильские острова в обмен на то, что Москва вступит в войну с Японией. На этой картине советских времен советские войска высаживаются на острова. &nbsp;
4 В конце Второй мировой войны США и Великобритания пообещали Москве Курильские острова в обмен на то, что Москва вступит в войну с Японией. На этой картине советских времен советские войска высаживаются на острова.  

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