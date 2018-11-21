Странные и прекрасные. Спутники времен холодной войны

3 Принадлежащий НАСА метеоспутник Tiros 1 был запущен в 1960 году. На фотографии его трясут во время испытаний, чтобы понять, перенесет ли дорогу оборудование. Tiros – первая попытка создать спутник для прогноза погоды. Он был оборудован двумя камерами, которые посылали сводки в центр управления полетом на Земле.