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Странные и прекрасные. Спутники времен холодной войны
Ноябрь 21, 2018
Спустя десятилетия после того, как они отслужили свой срок, эти спутники времен холодной войны все еще вращаются вокруг земли.
1
Спутник Vanguard устанавливают на ракету-носитель. Эта американская программа должна была уничтожить преимущество Советского Союза в космосе. СССР в тот момент готовился запустить Спутник 1. После двух неудачных попыток 1,5-килограммовый шар все-таки был выведен на орбиту в марте 1958 года. СССР запустил спутник в октябре 1957-го.
2
Vanguard был первым спутником, работавшим на солнечной энергии. Шесть лет он посылал на Землю слабые радиосигналы, а потом замолчал. Это самый старый произведенный человеком предмет, который продолжает пребывать в космосе.
3
Принадлежащий НАСА метеоспутник Tiros 1 был запущен в 1960 году. На фотографии его трясут во время испытаний, чтобы понять, перенесет ли дорогу оборудование. Tiros – первая попытка создать спутник для прогноза погоды. Он был оборудован двумя камерами, которые посылали сводки в центр управления полетом на Земле.
4
Непростой и физически утомительный момент – Tiros 1 водружают на ракету-носитель. 122-килограммовый спутник проработал 78 дней.
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Странные и прекрасные. Спутники времен холодной войны
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