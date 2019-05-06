Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Трагедия рейса Москва-Мурманск в фотографиях
Май 06, 2019
Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке самолета «Сухой Суперджет» и пожаре
погиб 41 человек
. По данным СК, среди них один ребенок и один член экипажа.
1
Кадры выгоревшего самолета на взлетно-посадочной полосе
2
Внутри самолета
3
4
Инспекция самолета на экране в центре управления полетами
Загрузить еще
Трагедия рейса Москва-Мурманск в фотографиях
Смотрите комментарии
Facebook Forum
Категории
Видео
700 ракет по Израилю из Газы за 48 часов: новое обострение конфликта
Главное: три версии катастрофы "Суперджета"
Катастрофа "Сухого": сравниваем показ на ТВ и обсуждение в соцсетях
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG
Facebook Forum