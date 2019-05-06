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Трагедия рейса Москва-Мурманск в фотографиях

Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке самолета «Сухой Суперджет» и пожаре погиб 41 человек. По данным СК, среди них один ребенок и один член экипажа.
Кадры выгоревшего самолета на взлетно-посадочной полосе
1 Кадры выгоревшего самолета на взлетно-посадочной полосе
Внутри самолета
2 Внутри самолета
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Инспекция самолета на экране в центре управления полетами
4 Инспекция самолета на экране в центре управления полетами

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